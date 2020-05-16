НХЛ назвала Панарина лучшим российским игроком в истории «Нью-Йорк Рейнджерс»
ТАСС, 16 мая. Русскоязычная версия сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) признала нападающего Артемия Панарина лучшим российским игроком в истории «Нью-Йорк Рейнджерс».
ТАСС, 16 мая. Русскоязычная версия сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) признала нападающего Артемия Панарина лучшим российским игроком в истории «Нью-Йорк Рейнджерс».
Всего за «Рейнджерс» выступали 29 россиян. Панарин перешел в клуб из
Особое место в истории клуба, по мнению русскоязычной версии сайта НХЛ, занимают Алексей Ковалев и Сергей Зубов, выигравшие вместе с «Рейнджерс» Кубок Стэнли в 1994 году. Ковалев установил рекорд результативности клуба среди россиян, набрав 330 (96 шайбы + 234 передачи) очков в 492 матчах.
В общей сложности в НХЛ Панарин провел 391 матч, в которых набрал 415 очков (148 шайб + 267 голевых передач). Помимо «Коламбуса» и «Рейнджерс», в НХЛ россиянин выступал за «Чикаго». В составе сборной России Панарин стал серебряным призером чемпионата мира (2015), а также дважды выиграл бронзовые награды мировых первенств (2016, 2017).