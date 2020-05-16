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11:55 (мск), источник: ТАСС

НХЛ назвала Панарина лучшим российским игроком в истории «Нью-Йорк Рейнджерс»

ТАСС, 16 мая. Русскоязычная версия сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) признала нападающего Артемия Панарина лучшим российским игроком в истории «Нью-Йорк Рейнджерс».

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Источник: AP 2020
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В большом интервью РИА Новостям дочь экс-тренера сборной России Олега Знарка Алиса рассказала о своем романе с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

Всего за «Рейнджерс» выступали 29 россиян. Панарин перешел в клуб из Нью-Йорка летом из «Коламбуса», став самым высокооплачиваемым российским игроком в лиге. Зарплата хоккеиста составляет около $11,5 млн в год. В текущем сезоне, приостановленном из-за пандемии коронавируса, на счету 28-летнего россиянина 95 (32 шайбы + 63 результативные передачи) очков в 69 матчах.

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Особое место в истории клуба, по мнению русскоязычной версии сайта НХЛ, занимают Алексей Ковалев и Сергей Зубов, выигравшие вместе с «Рейнджерс» Кубок Стэнли в 1994 году. Ковалев установил рекорд результативности клуба среди россиян, набрав 330 (96 шайбы + 234 передачи) очков в 492 матчах.

В общей сложности в НХЛ Панарин провел 391 матч, в которых набрал 415 очков (148 шайб + 267 голевых передач). Помимо «Коламбуса» и «Рейнджерс», в НХЛ россиянин выступал за «Чикаго». В составе сборной России Панарин стал серебряным призером чемпионата мира (2015), а также дважды выиграл бронзовые награды мировых первенств (2016, 2017).

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