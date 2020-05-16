НХЛ назвала Панарина лучшим российским игроком в истории «Нью-Йорк Рейнджерс»

Источник: AP 2020

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий В большом интервью РИА Новостям дочь экс-тренера сборной России Олега Знарка Алиса рассказала о своем романе с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

Всего за «Рейнджерс» выступали 29 россиян. Панарин перешел в клуб из Нью-Йорка летом из «Коламбуса», став самым высокооплачиваемым российским игроком в лиге. Зарплата хоккеиста составляет около $11,5 млн в год. В текущем сезоне, приостановленном из-за пандемии коронавируса, на счету 28-летнего россиянина 95 (32 шайбы + 63 результативные передачи) очков в 69 матчах.

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Особое место в истории клуба, по мнению русскоязычной версии сайта НХЛ, занимают Алексей Ковалев и Сергей Зубов, выигравшие вместе с «Рейнджерс» Кубок Стэнли в 1994 году. Ковалев установил рекорд результативности клуба среди россиян, набрав 330 (96 шайбы + 234 передачи) очков в 492 матчах.