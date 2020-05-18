Sportsnet назвал Свечникова самым прогрессирующим игроком НХЛ

Второе место занял канадский форвард «Филадельфии» Трэвис Конекни, третьим стал швейцарский нападающий «Миннесоты» Кевин Фиала. Также в список вошли Оливер Бьоркстранд («Коламбус»), Нил Пионк («Виннипег»), Тони Деанджело («Нью-Йорк Рейнджерс»), Тристан Джарри («Питтсбург») и Конор Гарланд («Аризона»).

Свечников выступает в НХЛ второй сезон. Он был выбран «Каролиной» на драфте 2018 года под вторым номером. В нынешнем сезоне 20-летний российский нападающий провел 68 матчей, в которых набрал 61 очко (24 шайбы + 37 голевых передач). Всего в североамериканской лиге он провел 150 игр, набрав 98 очков (44+54).