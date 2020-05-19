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10:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Владелец клубов НХЛ и НБА: Сезон будет доигран без зрителей

Нынешний сезон в НБА и НХЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, будет доигран без зрителей, считает владелец клубов из столицы США «Кэпиталз» и «Уизардз» Тед Леонсис.

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Источник: AP 2020

Сезон в НХЛ и НБА был остановлен в марте на неопределенный срок.

«Верю, что все команды будут играть. Мы сможем попытаться завершить сезон НБА и НХЛ, доиграть регулярный чемпионат, а затем провести плей-офф. Просто сделаем это без болельщиков», — цитирует Леонсиса Washington Post со ссылкой на CNN.

«Я считаю, что до конца этого сезона мы постараемся создать безопасное место, пузырь, где игроки и НХЛ выберут пару арен в Северной Америке, может пару в Канаде, и просто посадят там 40 или 50 человек от каждого клуба в отеле, а затем доставят их на арену, очень часто тестируя их и убедившись, что мы сможем играть и провести плей-офф», — добавил он.

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