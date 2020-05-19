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10:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Переход Бобровского во «Флориду» оказался в списке не оправдывающих себя подписаний

Американский портал Bar Down включил подписание «Флоридой» контракта с российским вратарем Сергеем Бобровским в список не оправдывающих себя переходов в НХЛ.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Пока рано говорить, но, если Бобровский проведет следующие 6 сезонов из 7-летнего контракта на 70 миллионов долларов так же, как и нынешний, то это может поставить Флориду в непростое положение, — говорится в статье. — Перед паузой у Сергея показатель в 3,23 пропущенных шайбы в среднем за матч — худший в карьере — а также коэффициент надежности 0,9 — второй худший показатель в карьере. Конечно, у Бобровского еще достаточно времени, чтобы доказать, что мы неправы, но начало его выступлений за «Флориду» вызывает вопросы.

Вместе с Бобровским в списке оказались Луи Эрикссон («Ванкувер»), Кайл Окпосо («Баффало»), Эндрю Лэдд, Джонни Бойчак (оба — «Айлендерс») и Брент Сибрук («Чикаго»).

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