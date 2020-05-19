Партнер Овечкина обвинил НХЛ в лицемерии. Можно ли ради денег рисковать здоровьем хоккеистов?

Источник: Спорт-Экспресс

Как только стало ясно, что сезон в НХЛ приостановят, руководство лиги сразу принялось просчитывать варианты его возобновления. Это желание легко объяснить — Национальная лига и так понесла серьезные убытки, а теперь есть возможность отбить малую часть прибыли. В экономике даже есть такой термин — «недополученные доходы» — те, которые компания могла бы получить, если бы не случились какие-то непредвиденные обстоятельства.

Не забывайте и о телевидение, которое, если сезон продолжится, станет единственными проводником хоккея в массы. Трибуны в любом случае будут пустовать. Сомневаюсь, что эпидемиологическая обстановка так быстро восстановится, да и по динамике новых заболевших нельзя сделать категоричный вывод, что пандемия близка к концу.

Какие только варианты по возобновлению сезона не просачивались в СМИ. Самый правдоподобный и обсуждаемый — проведение расширенного плей-офф, в котором сыграют 24 клуба. Предположим, что стороны сошлись на этом, но где и в какой обстановке будут проходить матчи?

Выдвигались предложения доиграть сезон в штатах, неохваченных пандемией. Например, в Северной Дакоте, где нет своей команды НХЛ, но местный город Гранд-Форкс принимал молодежные и юниорские чемпионаты мира. Важное замечание, что арены должны соответствовать и стандартам лиги, и отвечать требованиям телекомпаний. Сразу возникает другой вопрос: как несколько команд будут уживаться в одном дворце? Ведь нужно тренироваться и на льду, и зале. А если кто-то заразится? Не сразу разберешь, кого на карантин посадить, круг контактов очень широкий. И что делать, если одна или несколько команд вот так сойдут с дистанции? Учитывая, что вирус передается даже при разговоре, а у кого-то заболевание протекает бессимптомно — риски для здоровья хоккеистов очень высоки.

Абсолютно разделяю в данном вопросе недовольство многих игроков. Да, хватает и тех, кто горит желанием выйти на лед при любых условиях. Кем-то движет любовь к игре, кем-то — меркантильные мотивы: если, например, в этом сезоне заканчивается контракт. С порцией критики в адрес лиги накануне выступил защитник «Вашингтона» Радко Гудас. К слову, далеко не последний по авторитету игрок в НХЛ недвусмысленно обвинил лигу в лицемерии. Мол, на Олимпиаду, где мы можем получить травму, вы нас отпускать не хотите, а сейчас, когда риски заразиться куда выше, — пожалуйста, играйте.