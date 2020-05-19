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13:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Партнер Овечкина обвинил НХЛ в лицемерии. Можно ли ради денег рисковать здоровьем хоккеистов?

Защитник «Вашингтона» Радко Гудас считает, что риск заразиться важнее финансов.

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Источник: Спорт-Экспресс

Как только стало ясно, что сезон в НХЛ приостановят, руководство лиги сразу принялось просчитывать варианты его возобновления. Это желание легко объяснить — Национальная лига и так понесла серьезные убытки, а теперь есть возможность отбить малую часть прибыли. В экономике даже есть такой термин — «недополученные доходы» — те, которые компания могла бы получить, если бы не случились какие-то непредвиденные обстоятельства.

Не забывайте и о телевидение, которое, если сезон продолжится, станет единственными проводником хоккея в массы. Трибуны в любом случае будут пустовать. Сомневаюсь, что эпидемиологическая обстановка так быстро восстановится, да и по динамике новых заболевших нельзя сделать категоричный вывод, что пандемия близка к концу.

Какие только варианты по возобновлению сезона не просачивались в СМИ. Самый правдоподобный и обсуждаемый — проведение расширенного плей-офф, в котором сыграют 24 клуба. Предположим, что стороны сошлись на этом, но где и в какой обстановке будут проходить матчи?

Выдвигались предложения доиграть сезон в штатах, неохваченных пандемией. Например, в Северной Дакоте, где нет своей команды НХЛ, но местный город Гранд-Форкс принимал молодежные и юниорские чемпионаты мира. Важное замечание, что арены должны соответствовать и стандартам лиги, и отвечать требованиям телекомпаний. Сразу возникает другой вопрос: как несколько команд будут уживаться в одном дворце? Ведь нужно тренироваться и на льду, и зале. А если кто-то заразится? Не сразу разберешь, кого на карантин посадить, круг контактов очень широкий. И что делать, если одна или несколько команд вот так сойдут с дистанции? Учитывая, что вирус передается даже при разговоре, а у кого-то заболевание протекает бессимптомно — риски для здоровья хоккеистов очень высоки.

Абсолютно разделяю в данном вопросе недовольство многих игроков. Да, хватает и тех, кто горит желанием выйти на лед при любых условиях. Кем-то движет любовь к игре, кем-то — меркантильные мотивы: если, например, в этом сезоне заканчивается контракт. С порцией критики в адрес лиги накануне выступил защитник «Вашингтона» Радко Гудас. К слову, далеко не последний по авторитету игрок в НХЛ недвусмысленно обвинил лигу в лицемерии. Мол, на Олимпиаду, где мы можем получить травму, вы нас отпускать не хотите, а сейчас, когда риски заразиться куда выше, — пожалуйста, играйте.

НХЛ — полностью коммерческая структура, поэтому для зарабатывания денег они сделают все возможное. Но все равно несколько удивляет, что финансовые моменты ставятся выше здоровья игроков. Конечно, если сезон удастся возобновить без последствий, Гэри Беттмэн выйдет королем. В ином случае — каждый зараженный хоккеист станет ударом по имиджу сильнейшей лиги планеты.

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