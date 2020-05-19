Партнер Овечкина обвинил НХЛ в лицемерии. Можно ли ради денег рисковать здоровьем хоккеистов?
Защитник «Вашингтона» Радко Гудас считает, что риск заразиться важнее финансов.
Защитник «Вашингтона» Радко Гудас считает, что риск заразиться важнее финансов.
Как только стало ясно, что сезон в НХЛ приостановят, руководство лиги сразу принялось просчитывать варианты его возобновления. Это желание легко объяснить — Национальная лига и так понесла серьезные убытки, а теперь есть возможность отбить малую часть прибыли. В экономике даже есть такой термин — «недополученные доходы» — те, которые компания могла бы получить, если бы не случились
Не забывайте и о телевидение, которое, если сезон продолжится, станет единственными проводником хоккея в массы. Трибуны в любом случае будут пустовать. Сомневаюсь, что эпидемиологическая обстановка так быстро восстановится, да и по динамике новых заболевших нельзя сделать категоричный вывод, что пандемия близка к концу.
Какие только варианты по возобновлению сезона не просачивались в СМИ. Самый правдоподобный и обсуждаемый — проведение расширенного
Выдвигались предложения доиграть сезон в штатах, неохваченных пандемией. Например, в Северной Дакоте, где нет своей команды НХЛ, но местный город
Абсолютно разделяю в данном вопросе недовольство многих игроков. Да, хватает и тех, кто горит желанием выйти на лед при любых условиях.
НХЛ — полностью коммерческая структура, поэтому для зарабатывания денег они сделают все возможное. Но все равно несколько удивляет, что финансовые моменты ставятся выше здоровья игроков. Конечно, если сезон удастся возобновить без последствий, Гэри Беттмэн выйдет королем. В ином случае — каждый зараженный хоккеист станет ударом по имиджу сильнейшей лиги планеты.