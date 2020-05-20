Брызгалов вместо Бобровского — худшая замена в истории «Флайерз» по версии The Athletiс

В случае с «Филадельфией Флайерз» наиболее серьёзным ухудшением состава признано решение сделать основным вратарём Илью Брызгалова, а не Сергея Бобровского. Клуб пошёл на такой шаг в 2011 году.

«Несколько читателей указали на это, и я думаю, что они правы: решение взять Илью Брызгалова, чтобы заменить молодого Сергея Бобровского в воротах. В строгом смысле это не был обмен одного на другого, поскольку Бобровский оставался ещё на сезон в качестве бэкапа, но было ясно, что “Флайерз” меняют курс. Чтобы сделать это, они прибегли к вопиющему контракту на $ 51 миллион, и этот факт как соль на рану», — полагает Шон Макиндоу.