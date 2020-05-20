«В Канаде я был черным мальчиком, говорившим только по-русски. Ко мне относились, как к изгою». Рассказ темнокожего хоккеиста

— Когда мы переехали в Канаду, я был черным мальчиком, который говорил только по-русски. Мне пришлось пойти на курсы английского языка. В школе ко мне относились, как к изгою. Когда я начал играть в хоккей, мои родители не могли позволить себе отдать меня в команду. Мне прошлось купить коньки прямо на нашей улице за девять долларов. Зимой я ходил в парк возле школы и тренировался. Меня очень зацепило. Я влюбился в эту игру и умолял родителей найти способ, который позволит мне играть. У меня было самое старое снаряжение, древние деревянные клюшки, но ничего из этого не имело значения. Я играл — был частью чего-то. Чувствовал себя канадцем.