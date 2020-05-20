«В Канаде я был черным мальчиком, говорившим только по-русски. Ко мне относились, как к изгою». Рассказ темнокожего хоккеиста
Хоккеист Аким Алиу в колонке на The Player’s Tribune рассказал о своей тяжелой жизни в Канаде.
Хоккеист Аким Алиу в колонке на The Player’s Tribune рассказал о своей тяжелой жизни в Канаде.
— Когда мы переехали в Канаду, я был черным мальчиком, который говорил только
Но, как вы знаете, в Канаде живут разные люди, и я постоянно ощущал на себе жестокость. Чувствовал себя одиноким. Никем.