«Это мой друг из России». Сцена «Брата-2» на тренировке «Питтсбурга» по кадрам
Уникальные кадры со съемочной площадки 23 октября 1999 года.
Уникальные кадры со съемочной площадки 23 октября 1999 года.
В этом году исполняется 20 лет второй части культовой дилогии 90-х — фильму «Брат-2».
Главный герой фильма режиссера Алексея Балабанова Данила Багров в исполнении Сергея
Один из эпизодов картины был снят во время реальной тренировки клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз», за который выступали российские легионеры Герман Титов, Дарюс Каспарайтис, Алексей Ковалев и Алексей Морозов.
По сюжету за «Пингвинов» играл
В картине Балабанова промелькнули Герман Титов (а также чешская суперзвезда Яромир Ягр). Сказал одну фразу Алексей Морозов. Олимпийского чемпиона Альбервиля Дарюса Каспарайтиса хоккеист Громов успел познакомить с главным героем — со своим другом из России.
Еще один обладатель олимпийского золота-92 Алексей Ковалев не появился на экране, хотя присутствовал на тренировке. Возможно, причиной такой несправедливости стало ограниченное время работы на хоккейной площадке. Как вспоминает продюсер фильма Сергей Сельянов, в
Кто знает, будь времени чуть больше, может, появился бы в «Брате-2» эпизод с участием Ковалева, нынешний глава КХЛ Алексей Морозов познакомился на экране с борцом за справедливость Данилой Багровым. А тот — получил от Громова обещанный «кэш» в раздевалке «Пингвинов».
Вот, как выглядит эпизод в кино.