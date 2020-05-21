«Это мой друг из России». Сцена «Брата-2» на тренировке «Питтсбурга» по кадрам

Источник: Спорт-Экспресс

В этом году исполняется 20 лет второй части культовой дилогии 90-х — фильму «Брат-2».

Главный герой фильма режиссера Алексея Балабанова Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова-младшего борется за правду в Америке.

Источник: Спорт-Экспресс

Один из эпизодов картины был снят во время реальной тренировки клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз», за который выступали российские легионеры Герман Титов, Дарюс Каспарайтис, Алексей Ковалев и Алексей Морозов.

Источник: Спорт-Экспресс

По сюжету за «Пингвинов» играл брат-близнец убитого в Москве друга Багрова — Дмитрий Громов. Роль обоих братьев досталась получившему актерское образование в США хоккейному агенту Александру Дьяченко. Его связи в Питтсбурге помогли съемочной группе попасть на тренировку команды.

Источник: Спорт-Экспресс

В картине Балабанова промелькнули Герман Титов (а также чешская суперзвезда Яромир Ягр). Сказал одну фразу Алексей Морозов. Олимпийского чемпиона Альбервиля Дарюса Каспарайтиса хоккеист Громов успел познакомить с главным героем — со своим другом из России.

Источник: Спорт-Экспресс

Еще один обладатель олимпийского золота-92 Алексей Ковалев не появился на экране, хотя присутствовал на тренировке. Возможно, причиной такой несправедливости стало ограниченное время работы на хоккейной площадке. Как вспоминает продюсер фильма Сергей Сельянов, в какой-то момент съемочной группе сказали: «Хватит, у нас тут тренировочный процесс».

Источник: Спорт-Экспресс

Кто знает, будь времени чуть больше, может, появился бы в «Брате-2» эпизод с участием Ковалева, нынешний глава КХЛ Алексей Морозов познакомился на экране с борцом за справедливость Данилой Багровым. А тот — получил от Громова обещанный «кэш» в раздевалке «Пингвинов».

Источник: Спорт-Экспресс

Вот, как выглядит эпизод в кино.