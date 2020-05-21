Свечников не сломался после тяжёлого нокаута в драке с Овечкиным. Наша новая звезда в НХЛ
19-летний нападающий стал лидером «Каролины», вошёл в историю НХЛ и прогрессирует не по дням, а по часам.
19-летний нападающий стал лидером «Каролины», вошёл в историю НХЛ и прогрессирует не по дням, а по часам.
Шёл третий матч первого раунда, «Каролина» проигрывала действующему чемпиону 0−2 в серии, но вела в счёте в первой домашней игре
Пара толчков и тычков, пара коротких реплик — и Овечкин набрасывается на Свечникова. Борьба была неравна — капитан «столичных» несколькими ударами повалил соперника на лёд. Свечников с трудом поднялся на ноги и ушёл в раздевалку.
«Мы бились плечом к плечу, все 20 парней. Свечников — наш брат, а мы друг за друга горой. Мы знали, что должны победить не только ради себя, но и ради него», — говорил Уоррен Фёгеле.
Когда Свечников вернулся в игру через две недели, он уже не был так заметен в плане набранных очков. В финал Востока «Каролину» тащил не он, благо в команде нашлись другие герои. Почему Свечников перестал феерить —
Как бы не так! Свечников засучил рукава и приступил к работе — первый сезон он провёл хорошо, забросил 20 шайб, но для него это было не достижение, а только начало большого пути. «Надеюсь, нынешний сезон будет лучше. Хочу, чтобы он был лучше. Давления особо не чувствую. Просто хочу быть лучшим игроком. Я хотел стать сильнее и быстрее, летом работал над этим. Хочу быть более агрессивным. Усвоил ли урок, что Овечкин — соотечественник, не дающий пощады? Посмотрим, посмотрим», — с улыбкой говорил нападающий перед в тренировочном лагере «Каролины».
Если
Когда он играл по юниорам, его главным качеством была универсальность — Андрей одинаково хорошо мог играть в большинстве и меньшинстве, под воротами и на синей линии, убегать от соперников и забивать и отдавать передачи, идти в силовую борьбу. На второй год в НХЛ он разве что в меньшинстве не выходил — в «Каролине» и без него есть специалисты этого профиля.
Он развил в себе не только снайперские качества, но и плеймекерские. Сезон он начал с шести передач в трёх матчах и только потом забил. Да и в целом у него в полтора раза больше ассистов, чем голов. А голов — уже больше, чем в прошлом году, причём забивать он стал тоже
В ноябре он поставил на уши всю Америку, когда забил в стиле лакросс — первый в истории НХЛ. А через месяц — ещё один и запустил целый тренд среди игроков. Нет, так забивать пробовали и раньше, но ни у кого не получалось. А сейчас, когда Свечников показал, что и в НХЛ такие голы реальны, все стали пытаться ещё чаще. У Филипа Форсберга получилось.
Зимой ESPN опубликовал рейтинг, в котором отдал этой шайбе второе место в истории лиги (первое ожидаемо занял
«Главное — прогрессировать, не останавливаться на месте. Я в себе полностью уверен. Сезона для адаптации в НХЛ было достаточно. Теперь надо выходить на каждый матч и показывать лучшую игру», — говорил нападающий, который за 68 матчей сезона набрал 61 очко.
Он уже стал звездой «Каролины», и явственно ощущается, что это далеко не предел. Свечникову этой весной стукнуло только 20 лет, и он ещё не полностью раскрыл свой потенциал. Хорошо, что он попал к крутому тренеру, который сам был легендарным игроком и прекрасно понимает, какой путь проходит сейчас Свечников и что ждёт его впереди. И знает, как ему помочь по максимуму реализовать огромный потенциал и вырасти в суперзвезду мирового хоккея.
Елена Кузнецова