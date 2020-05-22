В НХЛ выбрали лучшие голы сезона. Свечников только третий
Национальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала десять лучших голов сезона.
Национальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала десять лучших голов сезона.
Рейтинг возглавил капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, эффектно обыгравший Моргана Райлли и вратаря «Торонто». Второй — нападающий «Калгари» Мэттью Ткачак, забивший в овертайме. На третьем месте
Свечников стал первым хоккеистом в истории лиги, забивавшим подобным образом. Аналогичный гол россиянин также занял восьмую позицию в рейтинге.
В 68 матчах регулярного чемпионата Свечников набрал 61 (24+37) очко при показателе полезности «+9». Ранее Sportsnet назвал его самым прогрессирующим игроком сезона.