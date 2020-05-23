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11:48 (мск), источник: ТАСС

Профсоюз одобрил возможное возобновление сезона НХЛ в формате плей-офф из 24 команд

ТАСС, 23 мая. Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) в субботу утвердил формат плей-офф из 24 команд в качестве приоритетного варианта при возобновлении сезона. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Даты возобновления сезона пока не назывались.

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«Исполнительный комитет профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) утвердил формат плей-офф из 24 команд для определения победителя Кубка Стэнли 2020 года. NHLPA начнет переговоры с руководством лиги по данному вопросу. Сторонам необходимо обсудить некоторые детали и прийти к соглашению о возобновлении сезона в этом формате», — сказано в заявлении NHLPA.

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Формат плей-офф из 24 команд предполагает, что по четыре лучших клуба каждой конференции будут играть между собой для определения посева. Оставшиеся 16 команд проведут один раунд. Победители пар, которые присоединятся к лучшим клубам конференций, определятся в сериях до трех побед. Таким образом, за Кубок Стэнли будут бороться 16 команд, серии пройдут в стандартном формате — до четырех побед.

Четырьмя лучшими клубами Западной конференции являются «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас» и «Эдмонтон». В турнирной таблице Восточной конференции лидируют «Бостон», «Тампа», «Вашингтон» и «Филадельфия». Бороться за дальнейшее участие в Кубке Стэнли от Западной конференции будут «Даллас», «Виннипег», «Калгари», «Ванкувер», «Нэшвилл», «Миннесота», «Аризона» и «Чикаго». Участниками от Восточной конференции станут «Питтсбург», «Каролина», «Торонто», «Коламбус», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Флорида» и «Монреаль».

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли.

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