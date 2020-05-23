Профсоюз одобрил возможное возобновление сезона НХЛ в формате плей-офф из 24 команд
ТАСС, 23 мая. Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) в субботу утвердил формат
ТАСС, 23 мая. Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) в субботу утвердил формат
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок
«Исполнительный комитет профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) утвердил формат
Формат
Четырьмя лучшими клубами Западной конференции являются «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас» и «Эдмонтон». В турнирной таблице Восточной конференции лидируют «Бостон», «Тампа», «Вашингтон» и «Филадельфия». Бороться за дальнейшее участие в Кубке Стэнли от Западной конференции будут «Даллас», «Виннипег», «Калгари», «Ванкувер», «Нэшвилл», «Миннесота», «Аризона» и «Чикаго». Участниками от Восточной конференции станут «Питтсбург», «Каролина», «Торонто», «Коламбус», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Флорида» и «Монреаль».
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли.