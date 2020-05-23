«В XXI веке нет денег на молоко и хлеб». Ковальчук отказался призывать людей оставаться дома из-за коронавируса
Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук дал интервью, в котором объяснил, почему отказывается призывать людей оставаться дома
Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук дал интервью, в котором объяснил, почему отказывается призывать людей оставаться дома
«Чему научила меня эта ситуация: все в мире равны. Неважно, кто ты по статусу, сколько у тебя денег. Теперь все сидят по домам, все на карантине, занимаются одним и тем же. Плюс только в том, что мы можем побыть с семьей.
Сколько я профессионально занимаюсь хоккеем с 16 лет, я очень мало времени проводил с домашними. Постоянно в разъездах. А теперь дети смотрят на меня и у мамы спрашивают: «А когда папа уже поедет
Но вообще у нас всегда весело. Мы придумываем постоянно
Пусть быстрее все закончится, и мы начнем жить нормально. Люди встанут на ноги, начнут зарабатывать деньги и снова будут улыбаться, — цитирует Ковальчука NHL.com/ru со ссылкой на эфир в инстаграме известной телеведущей Юлии Бордовских.
Ранее в СМИ сообщалось, что безработица в США достигла самого высокого уровня со времен Великой депрессии 1929−1939 годов. Миллионы американцев лишились рабочих мест