Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
24Формуле-1 70 лет
21:06 (мск), источник: Sport24

«В XXI веке нет денег на молоко и хлеб». Ковальчук отказался призывать людей оставаться дома из-за коронавируса

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук дал интервью, в котором объяснил, почему отказывается призывать людей оставаться дома из-за коронавируса. В настоящее время 37-летний спортсмен вместе со своей семьей находится в Лос-Анджелесе.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

«Чему научила меня эта ситуация: все в мире равны. Неважно, кто ты по статусу, сколько у тебя денег. Теперь все сидят по домам, все на карантине, занимаются одним и тем же. Плюс только в том, что мы можем побыть с семьей.

Сколько я профессионально занимаюсь хоккеем с 16 лет, я очень мало времени проводил с домашними. Постоянно в разъездах. А теперь дети смотрят на меня и у мамы спрашивают: «А когда папа уже поедет куда-нибудь?» У них ведь привычка, когда я отправляюсь с командой в поездки, то в доме есть четкие правила. Но теперь я постоянно нахожусь дома, что-то пытаюсь подправить, что-то не нравится — и первое время у нас в семье даже ушло на притирку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но вообще у нас всегда весело. Мы придумываем постоянно какие-то игры. Хорошо, что есть дом, и можно провести время на улице. Меня многие просят поставить пост в инстаграм, чтобы я призвал людей оставаться дома. Но вспоминаю свое детство, когда мы жили в двухкомнатной квартире пятиэтажной хрущевки. И не представляю, как скажу людям больше двух месяцев сидеть в такой обстановке. Тем более, когда у тебя заканчиваются деньги, и ты банально не можешь купить молоко и хлеб. Мне странно и жалко, что такое может быть в XXI веке.

Пусть быстрее все закончится, и мы начнем жить нормально. Люди встанут на ноги, начнут зарабатывать деньги и снова будут улыбаться, — цитирует Ковальчука NHL.com/ru со ссылкой на эфир в инстаграме известной телеведущей Юлии Бордовских.

Ранее в СМИ сообщалось, что безработица в США достигла самого высокого уровня со времен Великой депрессии 1929−1939 годов. Миллионы американцев лишились рабочих мест из-за локдауна, вызванного пандемией коронавируса.

Читайте также
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Хоть на письку натягиваю, хоть в задницу засовываю». Экс-ведущая «Спартака» — о скандальном фото с масками
Самые сексуальные жены и подруги хоккейных звезд 90-х
Положил два «Баварии», забил в свои, а в прошлом туре спас
Дортмундская «Боруссия» победила в матче бундеслиги
Тренерский штаб и три легионера «Спартака» сели на карантин
Подвиг русского хоккеиста. Он играл 10 матчей со сломанной ногой
Футболист «Локо» не прилетел в Москву из-за опасений за здоровье
В «Краснодаре» сообщили результаты тестирования на коронавирус
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь