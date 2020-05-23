«В XXI веке нет денег на молоко и хлеб». Ковальчук отказался призывать людей оставаться дома из-за коронавируса

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«Чему научила меня эта ситуация: все в мире равны. Неважно, кто ты по статусу, сколько у тебя денег. Теперь все сидят по домам, все на карантине, занимаются одним и тем же. Плюс только в том, что мы можем побыть с семьей.

Сколько я профессионально занимаюсь хоккеем с 16 лет, я очень мало времени проводил с домашними. Постоянно в разъездах. А теперь дети смотрят на меня и у мамы спрашивают: «А когда папа уже поедет куда-нибудь? » У них ведь привычка, когда я отправляюсь с командой в поездки, то в доме есть четкие правила. Но теперь я постоянно нахожусь дома, что-то пытаюсь подправить, что-то не нравится — и первое время у нас в семье даже ушло на притирку.

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Но вообще у нас всегда весело. Мы придумываем постоянно какие-то игры. Хорошо, что есть дом, и можно провести время на улице. Меня многие просят поставить пост в инстаграм, чтобы я призвал людей оставаться дома. Но вспоминаю свое детство, когда мы жили в двухкомнатной квартире пятиэтажной хрущевки. И не представляю, как скажу людям больше двух месяцев сидеть в такой обстановке. Тем более, когда у тебя заканчиваются деньги, и ты банально не можешь купить молоко и хлеб. Мне странно и жалко, что такое может быть в XXI веке.

Пусть быстрее все закончится, и мы начнем жить нормально. Люди встанут на ноги, начнут зарабатывать деньги и снова будут улыбаться, — цитирует Ковальчука NHL.com/ru со ссылкой на эфир в инстаграме известной телеведущей Юлии Бордовских.