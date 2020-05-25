Американский журналист заявил, что НХЛ потеряет 500−600 миллионов долларов из-за коронавируса

— Безусловно, эскроу возрастет. Если бы сезон отменили, НХЛ потеряла бы около миллиарда и триста миллионов долларов. Сейчас они понесут потери в 500−600 миллионов. Рост эскроу зависит от потерянной суммы. Именно поэтому лига и приняла решение доиграть сезон, несмотря на все риски. Никто не хочет подвергать опасности себя и свои семьи, но на кону стоит большая экономическая структура. В следующем году НХЛ, в любом случае, также потеряет много денег. Но, думаю, они сделают все возможное, чтобы не слишком завышать эскроу.