Американский журналист заявил, что НХЛ потеряет 500−600 миллионов долларов из-за коронавируса
Журналист североамериканского издания The Athletic Тарик Эль Башир предположил, как коронавирус отразится на финансовой составляющей НХЛ.
Журналист североамериканского издания The Athletic Тарик Эль Башир предположил, как коронавирус отразится на финансовой составляющей НХЛ.
Сезон возобновится в формате
— НХЛ собирается продлить контракты игроков, которые истекают 30 июня, до фактического окончания сезона. Что же будет с эскроу?
— Безусловно, эскроу возрастет. Если бы сезон отменили, НХЛ потеряла бы около миллиарда и триста миллионов долларов. Сейчас они понесут потери в 500−600 миллионов. Рост эскроу зависит от потерянной суммы. Именно поэтому лига и приняла решение доиграть сезон, несмотря на все риски. Никто не хочет подвергать опасности себя и свои семьи, но на кону стоит большая экономическая структура. В следующем году НХЛ, в любом случае, также потеряет много денег. Но, думаю, они сделают все возможное, чтобы не слишком завышать эскроу.
— Может ли он возрасти до 40−50 процентов в худшем случае?
— Не думаю. 25 процентов — оптимальный вариант. Но в следующем году очень многое зависит от того, разрешат ли болельщикам присутствовать на матчах. Половина прибыли лига получает именно от билетов, атрибутики, напитков, фаст фуда на арене и, элементарно, с парковки.