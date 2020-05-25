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11:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Американский журналист заявил, что НХЛ потеряет 500−600 миллионов долларов из-за коронавируса

Журналист североамериканского издания The Athletic Тарик Эль Башир предположил, как коронавирус отразится на финансовой составляющей НХЛ.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 25.05
Инфицировано353 427+8 946
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9974
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9200
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9709
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Сезон возобновится в формате плей-офф из 24 команд.

— НХЛ собирается продлить контракты игроков, которые истекают 30 июня, до фактического окончания сезона. Что же будет с эскроу?

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— Безусловно, эскроу возрастет. Если бы сезон отменили, НХЛ потеряла бы около миллиарда и триста миллионов долларов. Сейчас они понесут потери в 500−600 миллионов. Рост эскроу зависит от потерянной суммы. Именно поэтому лига и приняла решение доиграть сезон, несмотря на все риски. Никто не хочет подвергать опасности себя и свои семьи, но на кону стоит большая экономическая структура. В следующем году НХЛ, в любом случае, также потеряет много денег. Но, думаю, они сделают все возможное, чтобы не слишком завышать эскроу.

— Может ли он возрасти до 40−50 процентов в худшем случае?

— Не думаю. 25 процентов — оптимальный вариант. Но в следующем году очень многое зависит от того, разрешат ли болельщикам присутствовать на матчах. Половина прибыли лига получает именно от билетов, атрибутики, напитков, фаст фуда на арене и, элементарно, с парковки.

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5 мая© Ньюстюб
НХЛ
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