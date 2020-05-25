Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
13Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
17:57 (мск), источник: Sport24

Панарин назвал размер своей первой зарплаты в хоккее

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своей первой зарплате, которую он получил во второй команде «Витязя».

Наверх

«Девять тысяч рублей во второй команде «Витязя» заработал. Банковскую карту еще не сделали, дали наличностью небольшими купюрами. Казалось, что у меня тысяч сто! Сел, посчитал, разложил «по полочкам». Получается, чтобы хватило до следующей получки, мог тратить максимум по 300 рублей в день. Но жил на базе, поэтому расходов особых не было — в конце месяца осталось целых 5 тысяч. Стал думать: я же так накопить могу! Зато вторую получку истратил за две недели.

После молодежного чемпионата мира мне здорово подняли зарплату. Я легко отношусь к деньгам: есть — круто, нет — ничего страшного. Когда начали платить по 100 тысяч в месяц, перестал думать о деньгах, — цитирует Панарина Реальное время.

В сезоне-2019/20 Панарин набрал 95 (32+63) очка при показателе полезности «+36» в 69 играх за «Нью-Йорк». Перед началом сезона он подписал контракт с «Рейнджерс» на 7 лет со средней зарплатой 11,6 млн долларов в год.

Читайте также
Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Витязь
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Хоть на письку натягиваю, хоть в задницу засовываю». Экс-ведущая «Спартака» — о скандальном фото с масками
Самые сексуальные жены и подруги хоккейных звезд 90-х
Тесты, базы, сборы. Как клубы РПЛ готовятся к рестарту сезона
Хабиб Нурмагомедов отказался сдавать тест на коронавирус
Президент московского «Торпедо» ушла со своего поста
Самая красивая конькобежка мира: ей нет равных на льду (фото)
Резцова: Вяльбе очень хорошо поставила на место Губерниева
«Полный абсурд». Попова и Ходыкин раскритиковали фильм «Лед»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь