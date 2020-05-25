Панарин назвал размер своей первой зарплаты в хоккее
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своей первой зарплате, которую он получил во второй команде «Витязя».
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своей первой зарплате, которую он получил во второй команде «Витязя».
«Девять тысяч рублей во второй команде «Витязя» заработал. Банковскую карту еще не сделали, дали наличностью небольшими купюрами. Казалось, что у меня тысяч сто! Сел, посчитал, разложил «по полочкам». Получается, чтобы хватило до следующей получки, мог тратить максимум по 300 рублей в день. Но жил на базе, поэтому расходов особых не было — в конце месяца осталось целых 5 тысяч. Стал думать: я же так накопить могу! Зато вторую получку истратил за две недели.
После молодежного чемпионата мира мне здорово подняли зарплату. Я легко отношусь к деньгам: есть — круто, нет — ничего страшного. Когда начали платить по 100 тысяч в месяц, перестал думать о деньгах, — цитирует Панарина Реальное время.
В сезоне-2019/20 Панарин набрал 95 (32+63) очка при показателе полезности «+36» в 69 играх за «Нью-Йорк». Перед началом сезона он подписал контракт с «Рейнджерс» на 7 лет со средней зарплатой 11,6 млн долларов в год.