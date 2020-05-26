Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
10:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игроки НХЛ будут сдавать тесты на коронавирус два раза в неделю

Национальная хоккейная лига опубликовала правила возвращения команд к тренировкам.

Наверх
Источник: AP 2020

В протоколе отмечается, что игроки смогут возобновить занятия в начале июня, сообщает официальный сайт лиги.

За две недели до возобновления тренировок все игроки и персонал уйдут на карантин, за 48 часов до старта занятий они пройдут тестирование на коронавирус. Далее тесты будут проводиться два раза в неделю.

Тренировки будут проходить в группах, состоящих максимум из шести человек, только на территории тренировочной базы. Игрокам запрещено пользоваться общественным транспортом, включая такси, для приезда на базу. Также необходимо постоянно использовать маски, за исключением времени нахождения на ледовой площадке и в спортзале.

НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Что творится в больницах Дагестана — это ужас! Настоящий кошмар. Очереди стоят». Лахиялов — о ситуации с пандемией в республике
Горячая канадка променяла хоккей на фотосессии
Загитова продолжает выигрывать без прокатов
Хабиб Нурмагомедов отказался сдавать тест на коронавирус
Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги чемпионов
Ибрагимович получил тяжелую травму на тренировке
Живущий в США российский игрок пожаловался на «сумасшедшие цены»
Резцова посоветовала Логинову уйти от Касперовича
Голкипер клуба АПЛ сообщил, что заразился коронавирусом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь