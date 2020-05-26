Игроки НХЛ будут сдавать тесты на коронавирус два раза в неделю

Источник: AP 2020

В протоколе отмечается, что игроки смогут возобновить занятия в начале июня, сообщает официальный сайт лиги.

За две недели до возобновления тренировок все игроки и персонал уйдут на карантин, за 48 часов до старта занятий они пройдут тестирование на коронавирус. Далее тесты будут проводиться два раза в неделю.