Сезон НХЛ будет возобновлен в формате плей-офф из 24 команд
ТАСС, 26 мая. Национальная хоккейная лига (НХЛ) возобновит сезон в формате
ТАСС, 26 мая. Национальная хоккейная лига (НХЛ) возобновит сезон в формате
Глава лиги объявил регулярный чемпионат завершенным досрочно. В
В Восточной конференции лучшие четыре команды — «Бостон», «Тампа», «Вашингтон», «Филадельфия»; в раунде на вылет пройдут серии «Питтсбург» — «Монреаль», «Каролина» — «Рейнджерс», «Айлендерс» — «Флорида», «Торонто» — «Коламбус».
На Западе лучшие четыре команды — «Сент-Луис» (действующий обладатель Кубка Стэнли), «Колорадо», «Вегас», «Даллас»; в раунде на вылет пройдут серии «Эдмонтон» — «Чикаго», «Нэшвилл» — «Аризона», «Ванкувер» — «Миннесота», «Калгари» — «Виннипег». Все матчи пройдут в двух городах, по одному на каждую конференцию.
На проведение претендуют Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон,
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта