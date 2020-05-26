Сезон НХЛ будет возобновлен в формате плей-офф из 24 команд

Источник: AP 2020

Глава лиги объявил регулярный чемпионат завершенным досрочно. В плей-офф вышли по 12 лучших команд из двух конференций. В первом раунде по четыре лучших клуба каждой конференции сыграют круговые турниры (по три матча), чтобы определить номера дальнейшего посева. Остальные команды проведут раунд плей-офф до трех побед, победители серий пройдут дальше. С этого момента в Кубке Стэнли останутся традиционные 16 команд. Точно до четырех побед пройдут финальная и полуфинальные серии, остальные — либо до трех, либо до четырех побед (решение будет принято позднее).

В Восточной конференции лучшие четыре команды — «Бостон», «Тампа», «Вашингтон», «Филадельфия»; в раунде на вылет пройдут серии «Питтсбург» — «Монреаль», «Каролина» — «Рейнджерс», «Айлендерс» — «Флорида», «Торонто» — «Коламбус».

На Западе лучшие четыре команды — «Сент-Луис» (действующий обладатель Кубка Стэнли), «Колорадо», «Вегас», «Даллас»; в раунде на вылет пройдут серии «Эдмонтон» — «Чикаго», «Нэшвилл» — «Аризона», «Ванкувер» — «Миннесота», «Калгари» — «Виннипег». Все матчи пройдут в двух городах, по одному на каждую конференцию.

На проведение претендуют Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер. Окончательное решение о месте проведения матчей будет принято позднее.

Драфт-лотерея пройдет 26 июня, возможно, в два этапа. Самые большие шансы на первый пик получил «Детройт», который по итогам регулярного чемпионата стал худшей командой лиги.