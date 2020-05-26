Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
24Формуле-1 70 лет
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
26 мая, источник: ТАСС

Сезон НХЛ будет возобновлен в формате плей-офф из 24 команд

ТАСС, 26 мая. Национальная хоккейная лига (НХЛ) возобновит сезон в формате плей-офф из 24 команд. Об этом на пресс-конференции заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн.

Наверх
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:32 MSK, 27.05
Инфицировано362 342+8 915
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
13.0526.05
Скончалось3 807+174
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
13.0526.05
Выздоровело131 129+12 331
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
13.0526.05
Инфицировано5 555 691+87 746
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
13.0526.05
Скончалось348 541+3 810
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
13.0526.05
Выздоровело2 271 268+75 108
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
13.0526.05
Источник: AP 2020

Глава лиги объявил регулярный чемпионат завершенным досрочно. В плей-офф вышли по 12 лучших команд из двух конференций. В первом раунде по четыре лучших клуба каждой конференции сыграют круговые турниры (по три матча), чтобы определить номера дальнейшего посева. Остальные команды проведут раунд плей-офф до трех побед, победители серий пройдут дальше. С этого момента в Кубке Стэнли останутся традиционные 16 команд. Точно до четырех побед пройдут финальная и полуфинальные серии, остальные — либо до трех, либо до четырех побед (решение будет принято позднее).

В Восточной конференции лучшие четыре команды — «Бостон», «Тампа», «Вашингтон», «Филадельфия»; в раунде на вылет пройдут серии «Питтсбург» — «Монреаль», «Каролина» — «Рейнджерс», «Айлендерс» — «Флорида», «Торонто» — «Коламбус».

Во время загрузки произошла ошибка.

На Западе лучшие четыре команды — «Сент-Луис» (действующий обладатель Кубка Стэнли), «Колорадо», «Вегас», «Даллас»; в раунде на вылет пройдут серии «Эдмонтон» — «Чикаго», «Нэшвилл» — «Аризона», «Ванкувер» — «Миннесота», «Калгари» — «Виннипег». Все матчи пройдут в двух городах, по одному на каждую конференцию.

На проведение претендуют Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер. Окончательное решение о месте проведения матчей будет принято позднее.

Во время загрузки произошла ошибка.

Драфт-лотерея пройдет 26 июня, возможно, в два этапа. Самые большие шансы на первый пик получил «Детройт», который по итогам регулярного чемпионата стал худшей командой лиги.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Пока не объявлены даже предварительные сроки возобновления турнира. При этом Беттмэн выразил надежду, что следующий сезон пройдет в полном формате (команды проведут по 82 матча в регулярном чемпионате).

Читайте также
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 26 мая
Призер Олимпиады из России решил выступать за Швейцарию
СМИ узнали сумму трансфера полузащитника «Лацио» в «Локомотив»
«Бавария» победила «Боруссию» в чемпионате Германии по футболу
СМИ: главный тренер «Спартака» Тедеско нарушил карантин
Джикия: Почему я должен отказываться от большой зарплаты?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь