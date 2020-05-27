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00:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арт Росс Трофи» выиграл Драйзайтль. Впервые немецкий игрок стал лучшим бомбардиром НХЛ

Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 стал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, набравший 110 (43+67) баллов в 73 матчах. Таким образом, впервые в истории НХЛ обладателем «Арт Росс Трофи» стал хоккеист из Германии.

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Источник: AFP 2020

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Остальные команды, параллельно круговому турниру, проведут серии до трёх побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным командам своих конференций, далее розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.

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