Панарин против Свечникова, Бобровский против Варламова. НХЛ объявила формат Кубка Стэнли

Источник: Спорт-Экспресс

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий В большом интервью РИА Новостям дочь экс-тренера сборной России Олега Знарка Алиса рассказала о своем романе с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

Каким будет формат плей-офф?

Как и сообщали заокеанские инсайдеры в течение последней недели, регулярный чемпионат не будет продолжен, а команды сыграют в плей-ине (отборочный раунд перед плей-офф), а затем — в обычном розыгрыше Кубка Стэнли.

— Семь худших команд (Оттава, Детройт, Баффало, Нью-Джерси, Анахайм, Лос-Анджелес, Сан-Хосе) досрочно заканчивают сезон.

— Остальные 24 команды ранжируются по проценту набранных очков.

По четыре лучшие команды «Запада» и «Востока» автоматически попадают в стандартные четвертьфиналы конференций.

Это западные «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас» и «Даллас», а также восточные «Бостон», «Тампа-Бэй», «Вашингтон» и «Филадельфия». При этом они не отдыхают (что логично — форму то надо набирать), а играют по три матча с другими лидерами своей конференции, которые могут повлиять на их посев в первом раунде плей-офф.

— Оставшиеся 16 команд играют дополнительный отборочный раунд плей-офф, или плей-ин, со следующей сеткой: 5-й посев в конференции против 12-го, 6-й против 11-й, 7-й — 10-й, 8-й — 9-й.

— Пары на «Западе»: «Эдмонтон» — «Чикаго», «Нэшвилл» — «Аризона», «Ванкувер» — «Миннесота», «Калгари» — «Виннипег».

— Пары на «Востоке»: «Питтсбург» — «Монреаль», «Каролина» — «Рейнджерс», «Айлендерс» — «Флорида», «Торонто» — «Коламбус».

— Из нового: Бэттмен подтвердил, что серии плей-ин будут играться до трех побед, а финалы конференции и финал Кубка Стэнли — до четырех. А вот по первому и второму раунду пока ничего непонятно (будут ли их проводить до трех или четырех побед). Решение, видимо, будет зависеть от того, когда возобновится чемпионат. НХЛ хочет провести плей-офф по максимуму, но не будет заканчивать сезон уж слишком поздно и может пожертвовать длиной пары первых раундов.

— Нет точного решения по структуре сетки плей-офф — будет ли она закреплена еще до старта плей-ина или она будет зависеть от номеров посева.

Когда будет рестарт сезона?

К сожалению, по-прежнему неизвестно. Бэттмен не назвал точных дат — он только сказал, что тренинг-кэмпы не откроются раньше первой половины июля. Что значит, что, скорее всего, рестарт сезона не состоится раньше августа. С учетом дополнительного раунда плей-офф финала Кубка Стэнли стоит ждать где-то во второй половине октября.

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Где будут играть?

Решения пока нет, но появился конкретный шорт-лист городов, из которых будут выбирать места для проведения плей-офф. Сейчас их десять: Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннесота, Питтсбург, Торонто и Ванкувер. По словам Бэттмена, города будут названы через три-четыре недели.

Что с драфтом?