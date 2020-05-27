Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
10:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Панарин против Свечникова, Бобровский против Варламова. НХЛ объявила формат Кубка Стэнли

Главное из выступления коммиссионера заокеанской лиги Гэри Бэттмена.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
В большом интервью РИА Новостям дочь экс-тренера сборной России Олега Знарка Алиса рассказала о своем романе с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

Каким будет формат плей-офф?

Как и сообщали заокеанские инсайдеры в течение последней недели, регулярный чемпионат не будет продолжен, а команды сыграют в плей-ине (отборочный раунд перед плей-офф), а затем — в обычном розыгрыше Кубка Стэнли.

— Семь худших команд (Оттава, Детройт, Баффало, Нью-Джерси, Анахайм, Лос-Анджелес, Сан-Хосе) досрочно заканчивают сезон.

— Остальные 24 команды ранжируются по проценту набранных очков.

По четыре лучшие команды «Запада» и «Востока» автоматически попадают в стандартные четвертьфиналы конференций.

Это западные «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас» и «Даллас», а также восточные «Бостон», «Тампа-Бэй», «Вашингтон» и «Филадельфия». При этом они не отдыхают (что логично — форму то надо набирать), а играют по три матча с другими лидерами своей конференции, которые могут повлиять на их посев в первом раунде плей-офф.

— Оставшиеся 16 команд играют дополнительный отборочный раунд плей-офф, или плей-ин, со следующей сеткой: 5-й посев в конференции против 12-го, 6-й против 11-й, 7-й — 10-й, 8-й — 9-й.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Пары на «Западе»: «Эдмонтон» — «Чикаго», «Нэшвилл» — «Аризона», «Ванкувер» — «Миннесота», «Калгари» — «Виннипег».

— Пары на «Востоке»: «Питтсбург» — «Монреаль», «Каролина» — «Рейнджерс», «Айлендерс» — «Флорида», «Торонто» — «Коламбус».

— Из нового: Бэттмен подтвердил, что серии плей-ин будут играться до трех побед, а финалы конференции и финал Кубка Стэнли — до четырех. А вот по первому и второму раунду пока ничего непонятно (будут ли их проводить до трех или четырех побед). Решение, видимо, будет зависеть от того, когда возобновится чемпионат. НХЛ хочет провести плей-офф по максимуму, но не будет заканчивать сезон уж слишком поздно и может пожертвовать длиной пары первых раундов.

— Нет точного решения по структуре сетки плей-офф — будет ли она закреплена еще до старта плей-ина или она будет зависеть от номеров посева.

Когда будет рестарт сезона?

К сожалению, по-прежнему неизвестно. Бэттмен не назвал точных дат — он только сказал, что тренинг-кэмпы не откроются раньше первой половины июля. Что значит, что, скорее всего, рестарт сезона не состоится раньше августа. С учетом дополнительного раунда плей-офф финала Кубка Стэнли стоит ждать где-то во второй половине октября.

Во время загрузки произошла ошибка.

Где будут играть?

Решения пока нет, но появился конкретный шорт-лист городов, из которых будут выбирать места для проведения плей-офф. Сейчас их десять: Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннесота, Питтсбург, Торонто и Ванкувер. По словам Бэттмена, города будут названы через три-четыре недели.

Что с драфтом?

Он пройдет после окончания сезона, так что юниорам придется ждать своего выбора еще несколько месяцев. А вот сама драфт-лотерея состоится 26 июня. Как обычно в последние годы, будут разыгрываться первые три выбора, на которые будут претендовать 15 команд — семь не попавших в плей-офф и еще восемь пока неизвестных клубов — ими станут те, кто вылетит после плей-ина. Если какой-то из трех первых пиков попадет этой восьмерке будущих неудачников, то будет проведена еще одна драфт-лотерея. Все остальные выбора на драфте, как и обычно, будут зависеть от результатов регулярки (процента набранных очков) и плей-офф.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Каролина Харрикейнз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Флорида Пантерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Что творится в больницах Дагестана — это ужас! Настоящий кошмар. Очереди стоят». Лахиялов — о ситуации с пандемией в республике
Горячая канадка променяла хоккей на фотосессии
Призер Олимпиады из России решил выступать за Швейцарию
Овечкин переписал историю. Новый феноменальный рекорд НХЛ
Неверкузен. «Вольфсбург» открыл «Баварии» дорогу к чемпионству
Серия А подтвердила возобновление сезона с 13 июня
СМИ: главный тренер «Спартака» Тедеско нарушил карантин
Представлена игра Minecraft Dungeons
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь