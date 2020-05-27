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11:53 (мск), источник: Lenta.Ru

У Овечкина родился второй ребенок

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская во второй раз стали родителями. Об этом хоккеист рассказал в Instagram.

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Источник: AP 2020
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» обожает фотографироваться с другими знаменитостями из мира спорта или шоу-бизнеса. Мы собрали коллекцию его совместных снимков с селебритиз.

У Овечкина родился сын. Спортсмен выложил фото со своей женой из палаты роддома. «Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!» — написал хоккеист.

Шубская — дочь актрисы Веры Глаголевой. Пара поженилась в августе 2016 года. В августе 2018-го у них родился первенец. В том же году хоккеист впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли, забросив одну из шайб в финальной серии против «Вегас Голден Найтс».

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