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17:24 (мск), источник: ТАСС

Агент Бабаев заявил, что его клиенты могут уехать в НХЛ по ходу сезона-2020/21

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Агент Шуми Бабаев рассматривает вариант отъезда своих клиентов в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) по ходу следующего сезона. Об этом он рассказал ТАСС.

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Ранее Бабаев сообщил ТАСС, что вратарь Илья Сорокин, нападающие Дамир Жафяров и Максим Шалунов продолжат карьеру в НХЛ. Такое же намерение есть и у защитника ЦСКА Михаила Науменкова. Права на Сорокина, Науменкова и Шалунова в КХЛ принадлежат ЦСКА, на Жафярова — «Торпедо».

«У меня есть разные варианты. Один из вариантов, что они часть сезона сыграют в Европе и уедут туда, когда начнется сезон, — сказал Бабаев. — Другой вариант — они могут начать сезон в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и потом там играть. Третий вариант — в случае если ЦСКА отдаст кому-то права на ребят, они где-то поиграют за другую команду», — пояснил Бабаев.

Во вторник НХЛ приняла решение доиграть текущий сезон в формате плей-офф из 24 команд, комиссар лиги Гэри Беттмэн также заявил, что следующий сезон может начаться в январе 2021 года. «Проблем с переходом в НХЛ не будет — они поиграют часть сезона, а потом чемпионат НХЛ только начнется. Пока никто официально контракт с клубами НХЛ не подписал, мы ждали развития ситуации и раньше времени ничего не подписывали», — сказал Бабаев.

«Я пересматриваю все варианты, учитывая возможные негативные последствия, пока никаких резких движений не делал. По каждому игроку может быть абсолютно разное решение. Пока ни с одним клубом КХЛ по этим игрокам мы переговоры не вели», — подчеркнул собеседник агентства.

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