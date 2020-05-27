Агент Бабаев заявил, что его клиенты могут уехать в НХЛ по ходу сезона-2020/21

Ранее Бабаев сообщил ТАСС, что вратарь Илья Сорокин, нападающие Дамир Жафяров и Максим Шалунов продолжат карьеру в НХЛ. Такое же намерение есть и у защитника ЦСКА Михаила Науменкова. Права на Сорокина, Науменкова и Шалунова в КХЛ принадлежат ЦСКА, на Жафярова — «Торпедо».

«У меня есть разные варианты. Один из вариантов, что они часть сезона сыграют в Европе и уедут туда, когда начнется сезон, — сказал Бабаев. — Другой вариант — они могут начать сезон в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и потом там играть. Третий вариант — в случае если ЦСКА отдаст кому-то права на ребят, они где-то поиграют за другую команду», — пояснил Бабаев.

Во вторник НХЛ приняла решение доиграть текущий сезон в формате плей-офф из 24 команд, комиссар лиги Гэри Беттмэн также заявил, что следующий сезон может начаться в январе 2021 года. «Проблем с переходом в НХЛ не будет — они поиграют часть сезона, а потом чемпионат НХЛ только начнется. Пока никто официально контракт с клубами НХЛ не подписал, мы ждали развития ситуации и раньше времени ничего не подписывали», — сказал Бабаев.