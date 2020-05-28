СМИ: Клубы НХЛ смогут заявить на плей-офф не более 28 полевых игроков

Источник: AP 2020

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» обожает фотографироваться с другими знаменитостями из мира спорта или шоу-бизнеса. Мы собрали коллекцию его совместных снимков с селебритиз.

Как отмечает агентство, генеральные менеджеры нескольких клубов сообщили, что получили соответствующую рекомендацию от лиги. Всего каждая команда сможет задействовать не более 50 человек в одном из двух городов, где пройдут матчи.

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Ожидается, что тренировочный лагерь начнется не раньше июля, сезон должен возобновиться в конце июля — начале августа.

Журналист Дэвид Паньотта на своей странице в Twitter сообщил, что вице-комиссионер НХЛ Билл Дейли подтвердил информацию, что перед возобновлением сезона каждая команда проведет по два выставочных матча.