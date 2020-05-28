СМИ: Клубы НХЛ смогут заявить на плей-офф не более 28 полевых игроков
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Клубы НХЛ смогут включить в заявку команды не более 28 полевых игроков и неограниченное количество вратарей для участия в тренировочном лагере и
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Клубы НХЛ смогут включить в заявку команды не более 28 полевых игроков и неограниченное количество вратарей для участия в тренировочном лагере и
Как отмечает агентство, генеральные менеджеры нескольких клубов сообщили, что получили соответствующую рекомендацию от лиги. Всего каждая команда сможет задействовать не более 50 человек в одном из двух городов, где пройдут матчи.
Ожидается, что тренировочный лагерь начнется не раньше июля, сезон должен возобновиться в конце июля — начале августа.
Журналист Дэвид Паньотта на своей странице в Twitter сообщил, что
Во вторник было объявлено, что регулярный чемпионат НХЛ, прерванный в марте