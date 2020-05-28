Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
00:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Клубы НХЛ смогут заявить на плей-офф не более 28 полевых игроков

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Клубы НХЛ смогут включить в заявку команды не более 28 полевых игроков и неограниченное количество вратарей для участия в тренировочном лагере и плей-офф, если сезон будет доигран, сообщает АП.

Наверх
Источник: AP 2020
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» обожает фотографироваться с другими знаменитостями из мира спорта или шоу-бизнеса. Мы собрали коллекцию его совместных снимков с селебритиз.

Как отмечает агентство, генеральные менеджеры нескольких клубов сообщили, что получили соответствующую рекомендацию от лиги. Всего каждая команда сможет задействовать не более 50 человек в одном из двух городов, где пройдут матчи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидается, что тренировочный лагерь начнется не раньше июля, сезон должен возобновиться в конце июля — начале августа.

Журналист Дэвид Паньотта на своей странице в Twitter сообщил, что вице-комиссионер НХЛ Билл Дейли подтвердил информацию, что перед возобновлением сезона каждая команда проведет по два выставочных матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во вторник было объявлено, что регулярный чемпионат НХЛ, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, завершен досрочно. Нынешний сезон возобновится с плей-офф, если будет такая возможность. Команды сыграют в новом формате с участием 24 клубов в двух городах.

Читайте также
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Видео с 'неловким моментом' Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 27 мая
Драчев воюет с СБР: выгнал тренеров, но напоролся на импичмент
Чемпион мира-2018 обвинил клуб РПЛ в невыплате зарплаты
«Шюррле — нормальная сделка». Цорн — о трансферах «Спартака»
«Лейпциг» совсем сдулся: он потерял очки и может не попасть в ЛЧ
Дзюба и Семак не продлили контракты с «Зенитом». Что происходит?
«Ювентус» готов сделать шаг вперед в подписании Бога
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь