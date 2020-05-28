«Монреаль» хочет включить Романова в состав команды на матчи плей-офф НХЛ
Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен заявил, что надеется заявить российского защитника Александра Романова на матчи
Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен заявил, что надеется заявить российского защитника Александра Романова на матчи
— Еще нет окончательного решения по поводу того, может ли Романов участвовать в
20-летний россиянин был выбран «Монреалем» под 38-м номером драфта НХЛ-2018. 8 мая Романов заключил с канадской командой контракт на 3 года.
Ранее руководство НХЛ объявило о досрочном завершении регулярного сезона и о том, что в