«Монреаль» хочет включить Романова в состав команды на матчи плей-офф НХЛ

— Еще нет окончательного решения по поводу того, может ли Романов участвовать в плей-офф, — приводит Le Journal de Montreal слова Бержевена. — Однако мы бы хотели, чтобы Александр смог играть, когда сезон возобновят. Решение принимает не только НХЛ, но и профсоюз игроков лиги.