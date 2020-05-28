Американское СМИ предложило переименовать приз НХЛ в честь Овечкина

«Переименуйте Морис Ришар Трофи в честь Александра Овечкина! Уэйн Гретцки и даже сам Морис Ришар становились лучшими снайперами сезона по пять раз. А единственный, кто хоть как-то приблизился к Овечкину — это Фил Эспозито, у него шесть таких трофеев, но это на 33% меньше, чем у россиянина. В день, когда Александр закончит карьеру, приз лучшему снайперу регулярного сезона НХЛ должен быть переименован в его честь», — написал Фелпс в Deadspin.