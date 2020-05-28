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18:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американское СМИ предложило переименовать приз НХЛ в честь Овечкина

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Обозреватель американского издания Deadspin Сэм Фелс заявил, что приз НХЛ лучшему снайперу по итогам регулярного чемпионата нужно переименовать в честь российского форварда Александра Овечкина.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее стало известно, что Овечкин в девятый раз получит приз лучшему снайперу регулярного сезона НХЛ (Морис Ришар Трофи).

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«Переименуйте Морис Ришар Трофи в честь Александра Овечкина! Уэйн Гретцки и даже сам Морис Ришар становились лучшими снайперами сезона по пять раз. А единственный, кто хоть как-то приблизился к Овечкину — это Фил Эспозито, у него шесть таких трофеев, но это на 33% меньше, чем у россиянина. В день, когда Александр закончит карьеру, приз лучшему снайперу регулярного сезона НХЛ должен быть переименован в его честь», — написал Фелпс в Deadspin.

Фелс также отметил, что это решение разозлит канадских болельщиков, но это не изменит того факта, что Овечкин является лучшим бомбардиром НХЛ.

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