Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
24Формуле-1 70 лет
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
08:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Очень интересовался “Детройт Ред Уингз”». Экс-форвард сборной Казахстана рассказал о переговорах с клубами НХЛ

Бывший форвард сборной Казахстана и столичного «Барыса» Константин Пушкарев в прямом эфире сайта Шайба.kz рассказал, как проходили переговоры с клубами НХЛ.

Наверх

В 2003 году он был выбран на драфте НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» во втором раунде под общим 44 номером. Выступал за эту команду в 2005/07 годах, провел 17 матчей, забросил две шайбы и сделал три результативные передачи. Также несколько сезонов отыграл в АХЛ.

Читайте также
Экс-хоккеист сборной Казахстана с опытом игры в НХЛ рассказал о желании вернуться в «Барыс»

«Как раз был этот юниорский чемпионат мира в Ярославле. Я не знаю как, но у меня получалось забивать. И метла стреляет раз в год. Скауты, которые были там, обратили на меня внимание и подошли. У нас было пару интервью. Уже потом, когда вернулся домой, звонили и говорили: “Наш клуб хочет выбрать тебя на драфте”. Был интерес со стороны четырех или пяти команд. Помню, “Детройт Ред Уингз” очень интересовался. У меня с ними было собеседование. Но в итоге меня выбрал клуб, с которым не было ни одного собеседования. Был “Нью-Джерси Девилз”, “Нэшвилл Предаторз”… Кто ещё? Вроде “Анахайм Дакс”. В течение двух дней перед драфтом было очень много собеседований. Если честно, не помню уже все клубы. На все эти вещи мы тратили полдня. “Нэшвилл Предаторз” точно помню. Интересно было. Например, они спрашивают: “Почему ты хочешь, чтобы мы выбрали именно тебя, а не кого-то другого?” В этот момент они просто знакомятся с твоей личностью, а не игровыми качествами, как ты мыслишь, как видишь мир. Это вопросы, которые во многом совершенно не связаны с хоккеем, на другие темы», — рассказал Пушкарев.

Напомним, последним клубом Пушкарева был «Алматы», который он покинул в сентябре 2019 года.

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Детройт Ред Уингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Экс-чемпион мира после нокаута в андеркарте Головкина получил главный бой на ESPN
Названы самые дорогие футбольные клубы Европы
Берлинский «Унион» навсегда отстранил своего игрока
Хоккеист молодежки РФ рассказал об отношении канадцев к Путину
Макгрегор близок к поединку с победителем боя Хабиб - Гейджи
СМИ: «Милан» заинтересован в приобретении нападающего «Зенита»
«Зенит» отреагировал на объявление Анюкова о завершении карьеры
Экс-вратарь «Барселоны» возглавил клуб четвертого дивизиона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь