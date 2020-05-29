«Очень интересовался “Детройт Ред Уингз”». Экс-форвард сборной Казахстана рассказал о переговорах с клубами НХЛ

«Как раз был этот юниорский чемпионат мира в Ярославле. Я не знаю как, но у меня получалось забивать. И метла стреляет раз в год. Скауты, которые были там, обратили на меня внимание и подошли. У нас было пару интервью. Уже потом, когда вернулся домой, звонили и говорили: “Наш клуб хочет выбрать тебя на драфте”. Был интерес со стороны четырех или пяти команд. Помню, “Детройт Ред Уингз” очень интересовался. У меня с ними было собеседование. Но в итоге меня выбрал клуб, с которым не было ни одного собеседования. Был “Нью-Джерси Девилз”, “Нэшвилл Предаторз”… Кто ещё? Вроде “Анахайм Дакс”. В течение двух дней перед драфтом было очень много собеседований. Если честно, не помню уже все клубы. На все эти вещи мы тратили полдня. “Нэшвилл Предаторз” точно помню. Интересно было. Например, они спрашивают: “Почему ты хочешь, чтобы мы выбрали именно тебя, а не кого-то другого?” В этот момент они просто знакомятся с твоей личностью, а не игровыми качествами, как ты мыслишь, как видишь мир. Это вопросы, которые во многом совершенно не связаны с хоккеем, на другие темы», — рассказал Пушкарев.