Какие рекорды НХЛ побили Овечкин, Панарин и другие россияне

50 хоккеистов из России сыграли хотя бы один матч в НХЛ в сезоне-2019/20. Это самый высокий результат после локаута-2004/05. В предлокаутном сезоне-2003/04 на площадку выходили 64 российских игрока.

15 наших дебютировали в главной лиге Северной Америки в текущем чемпионате. Больше всего новичков (трое) сыграли за «Сан-Хосе», двое за «Торонто», по одному — за «Вашингтон», «Виннипег», «Калгари», «Лос-Анджелес», «Нью-Джерси», «Нэшвилл», «Рейнджерс», «Сент-Луис», «Тампу-Бэй» и «Филадельфию». Владислав Гавриков из «Коламбуса», имеющий опыт выступления в плей-офф, впервые сыграл в регулярке.

Источник: Спорт-Экспресс

Главным российским ньюсмейкером в НХЛ стал Александр Овечкин, который забил 700-й гол в карьере и стал всего восьмым игроком в истории, кому удалось добраться до этой отметки. Чаще россиянина, на счету которого сейчас 706 шайб, отличались Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

Также 34-летний форвард в девятый раз в карьере завоевал «Морис Ришар Трофи» (правда, впервые не единолично, а совместно с Давидом Пастрняком из «Бостона»). Овечкин обновил собственный рекорд лиги — у Бобби Халла было семь снайперски побед. При этом Александр Великий упустил возможность догнать Майка Босси и Уэйна Гретцки по числу сезонов с 50 голами. У канадских легенд таковых по девять.

На пути к юбилею россиянин обошел целый ряд легендарных игроков и оформил четыре хет-трика. В 34 года форвард «Вашингтона» установил личный рекорд, повторив лучшие результаты Павла Буре, Алексея Ковалева и Александра Семина. Правда, до показателей Александра Могильного в сезоне-1992/93 (семь хет-триков) лучший российский снайпер не добрался.

А вот к самому ожидаемому своему достижению нападающий приближается с трудом. 260 из 706 своих точных бросков Овечкин нанес в большинстве. От Дэйла Хаверчака его все еще отделяет 14 шайб, от Бретта Халла — пять. При этом Александр делит с Халлом и Теему Селянне четвертое место решающим голам (по 110). Но Яромир Ягр приносил своим командам победу 135 раз.

Источник: Спорт-Экспресс

95 очков набрал самый результативный игрок сезона-2019/20 Артемий Панарин. Форвард «Рейнджерс» обновил личные рекорды по всем основным пунктам статистики. Он забил 32 гола (прежний рекорд — 31), отдал 63 передачи (было 59) и на восемь очков превзошел свой прошлогодний результат.

До уроженца города Коркино только три игрока набирали больше 90 очков в первом же сезоне в составе «Рейнджерс». Панарин за неполный чемпионат ворвался в элитную компанию Марка Мессье, Майка Роджерса и Уэйна Гретцки. При этом в XXI веке успешнее Артемия действовал лишь Яромир Ягр — 123 очка в сезоне-2005/06 и 96 — год спустя.

71 результативный балл Панарин записал на свой счет в равных составах. В нынешней НХЛ так результативно играть пять на пять не получается ни у кого. Главный бомбардир лиги Леон Драйзайтль отстает от Артемия на пять баллов, Натан Маккиннон — на девять, а Никита Кучеров — на 12.

Источник: Спорт-Экспресс

Панарин вместе с Кучеровым вошел еще и в десятку самых полезных игроков НХЛ. Артемий с показателем «+36» занимает второе место, отставая от Райана Грэйвза из «Колорадо» на четыре пункта. А Никита с результатом «+26» делят восьмую позицию с еще одним нашим Валерий Ничушкиным и легендарным словаком Здено Харой.

Ничушкин помимо полезной игры еще и начал забивать. В матче с «Торонто» форвард прервал серию из 91 матча без голов. Молчание Валерия началась в конце сезоне-2015/16 (незадолго до возвращения в Россию) и продолжалась на протяжении всего сезона-2018/19.

Отметку в 20 шайб преодолели сразу семь россиян. К признанным снайперам Александру Овечкину (48 голов), Никите Кучерову (33), Артемию Панарину (32), Евгению Дадонову и Евгению Малкину (по 25) в элитной компании добавились молодые Андрей Свечников (24) и Денис Гурьянов (20).

Свечников два из этих голов забил в диковинном для НХЛ «лакросс-стиле». До юного форварда «Каролины» никто в истории НХЛ не проделывал знаменитый трюк. После россиянина таким образом уже отличился швед Филип Форсберг из «Нэшвилла».

А вот ветеран Илья Ковальчук во время короткого пребывания в «Монреале» отметился 17-м голом в овертаймах. Опытный форвард, начавший сезон в «Лос-Анджелесе», а завершающий в «Вашингтоне», занимает третье место в истории по шайбам в дополнительное время после Александра Овечкина (23) и Яромира Ягра (19).

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Сразу три наших легионера забили в текущем чемпионате юбилейные шайбы. Помимо Александра Овечкина (700) круглые даты отпраздновали Евгений Малкин (400) и Никита Кучеров (200). Юбилейные очки набрали Кучеров (500), Панарин (400), Евгений Дадонов (200), Иван Проворов, Михаил Сергачев и Валерий Ничушкин (100).

Владислав Наместников, как и Ковальчук, в течение сезона сменивший три команды, проявил себя мастером игры в меньшинстве. Четыре гола при игре четыре на пять позволяют ему делить первое место в лиге с Себастьяном Ахо, Крисом Тирни и Кевином Хейзом. Правда, от российского рекорда Павла Буре его отделяет три шайбы.

Никита Кучеров, немного сбавивший в общей результативности по сравнению с прошлым годом, забросил шесть победных шайб, три из которых пришлись на овертайм. Чаще россиянина судьбу матча в дополнительные пять минут решал только Дэвид Перрон из «Сент-Луиса». А вот по победным шайбам лидер «Тампы» прилично отстал от Давида Пастрняка из «Бостона» и Леона Драйзайтля из «Эдмонтона», которые приносили своим командам победу по 10 раз.

А главным по послематчевым буллитам среди российской диаспоры выступил новичок «Нью-Джерси» Никита Гусев. Форвард реализовал шесть из девяти своих попыток, у единственного конкурента Патрика Кейна тоже шесть точных бросков, правда, с восьми заходов.

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Два российских нападающих ударно проявляют себя на старте матчей. Никита Кучеров и Евгений Дадонов по восемь раз забрасывали первые шайбы в матче. Россияне делят второе место в лиге с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона» и Адамом Хенриком из «Анахайма». На счету бостонца Давида Пастрняка 15 открывших счет бросков.

10 побед в первых 12 матчах в НХЛ одержал вратарь-новичок «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Экс-голкипер СКА сравнялся по числу побед с легендарным Хенриком Лундквистом, принявшим участие в 30 играх, а другого своего конкурента Александра Георгиева уверенно обошел по проценту отражений (93,2 против 91,0) и коэффициенту непробиваемости (2,52 против 3,04).

А самый успешный вратарь сезона Андрей Василевский выиграл 35 матчей. У ближайшего его преследователя Коннора Хеллебайка из «Виннипега» — 31, у Джордана Биннингтона из «Сент-Луиса» — 30. При этом уфимец еще и вышел на первое место в истории команды по числу побед (159), обойдя Бена Бишопа (131).