Василевский — третий претендент на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский занял третье место в списке кандидатов на награду «Везина Трофи», вручаемую лучшему вратарю, по версии журналистов сайта НХЛ.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский занял третье место в списке кандидатов на награду «Везина Трофи», вручаемую лучшему вратарю, по версии журналистов сайта НХЛ.
Как отмечается в сообщении на странице НХЛ в Instagram, по итогам голосования Василевский набрал 56 очков, победил Туукка Раск из «Бостона» (80), на второй строчке Коннор Хеллебайк («Виннипег», 68 очков).
Василевский в сезоне-2019/20 провел 52 матча в регулярном чемпионате, в которых одержал 35 побед, отражал в среднем 91,7% бросков, его коэффициент надежности — 2,56.
Обладатель награды определяется по итогам голосования генеральных менеджеров клубов. Василевский получил приз «Везина Трофи» в прошлом сезоне.
Во вторник было объявлено, что регулярный чемпионат НХЛ, прерванный в марте