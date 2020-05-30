Василевский — третий претендент на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ

Источник: AP 2020

Как отмечается в сообщении на странице НХЛ в Instagram, по итогам голосования Василевский набрал 56 очков, победил Туукка Раск из «Бостона» (80), на второй строчке Коннор Хеллебайк («Виннипег», 68 очков).

Василевский в сезоне-2019/20 провел 52 матча в регулярном чемпионате, в которых одержал 35 побед, отражал в среднем 91,7% бросков, его коэффициент надежности — 2,56.

Обладатель награды определяется по итогам голосования генеральных менеджеров клубов. Василевский получил приз «Везина Трофи» в прошлом сезоне.