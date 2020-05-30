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18:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Василевский — третий претендент на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский занял третье место в списке кандидатов на награду «Везина Трофи», вручаемую лучшему вратарю, по версии журналистов сайта НХЛ.

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Источник: AP 2020

Как отмечается в сообщении на странице НХЛ в Instagram, по итогам голосования Василевский набрал 56 очков, победил Туукка Раск из «Бостона» (80), на второй строчке Коннор Хеллебайк («Виннипег», 68 очков).

Василевский в сезоне-2019/20 провел 52 матча в регулярном чемпионате, в которых одержал 35 побед, отражал в среднем 91,7% бросков, его коэффициент надежности — 2,56.

Обладатель награды определяется по итогам голосования генеральных менеджеров клубов. Василевский получил приз «Везина Трофи» в прошлом сезоне.

Во вторник было объявлено, что регулярный чемпионат НХЛ, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, завершен досрочно. Нынешний сезон возобновится с плей-офф, если будет такая возможность. Команды сыграют в новом формате с участием 24 клубов в двух городах.

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