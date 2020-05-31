Водил пьяным в США и получил тюремный срок. Большой скандал в карьере русского вратаря Хабибулина

Источник: AFP 2020

День 8 февраля 2010 года олимпийский чемпион Альбервилля Николай Хабибулин точно запомнил навсегда. Именно в этот день его черный «Ферарри» остановили на одной из трасс города Скоттсдэйл (штат Аризона). Причиной остановки стало превышение скорости, но последствия инцидента оказались куда серьезней.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--159ff557ea318e4ab8b9" data-vnd="159ff557ea318e4ab8b9" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=159ff557ea318e4ab8b9" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«На этом участке трассы стояло ограничение — 40 миль в час (70 км/ч. — Sport24). Однако на радаре была высвечена скорость около 70 миль в час (почти 115 км/ч). Водитель представился как Николай Хабибулин. Полицейский отметил, что от него пахло алкоголем, при этом сам участник инцидента признался, что выпивал вечером», — рассказал вскоре офицер полиции Дэйв Пьюбинс.

Сам вратарь заявил, что выпил бокал вина, его российский агент Юрий Николаев настаивал на том, что Хабибулин вообще не употреблял тем вечером спиртного. Только вернувшись спустя много лет на родину, Николай признал, что его вина в произошедшем была достаточно серьезной:

«— Ваш агент по России Юрий Николаев утверждал, что вы вообще ничего не пили.

— Это не совсем так, конечно. Там же все просто: меня отвезли на экспертизу, взяли кровь — тут уже не отвертишься".

В феврале 2010-го никто не мог представить, что в итоге это дело растянется на долгие полтора года. Сначала суду штата Аризона потребовалось полгода, чтобы вынести российскому голкиперу приговор — 30 дней тюремного заключения. Затем Хабибулин и его адвокаты на протяжении нескольких месяцев пытались оспорить это решение. Сдался Николай только в июле 2011-го, когда отозвал свое апелляционное заявление, согласившись на тюремный срок:

«Несмотря на то, что моя апелляционная жалоба была в силе, я решил ее забрать и принять вынесенный приговор. Когда все закончится, я с нетерпением ожидаю своего возвращения в “Эдмонтон” для участия в тренировочном лагере, где буду стремиться стать лучшим игроком, товарищем по команде, да и вообще гражданином».

Согласно приговору, голкипер должен был следующие 15 дней провести в тюрьме, а следующие 15 — под домашним арестом.

«— Что за условия в аризонской тюрьме?

— Типичный палаточный городок, тенты. Жара стояла, август месяц, 38 градусов ночью, никаких кондиционеров. Так что приятного мало.

— Но вы могли уходить на тренировки днем?

— Да, с понедельника по пятницу это можно было делать. Там не было сильно криминальных личностей, никаких уголовников, только обычные люди, кто не платил алименты или был пойман на вождении в нетрезвом виде. Все могли уходить на работу.

— У вас же там автографы брали даже?

— Было такое, да".

Летом 2019-го, в первом большом интервью российским журналистам за многие годы, Хабибулин признается, что случай на аризонской трассе стал для него большим уроком. Стоит добавить: и остался одним из главных провалов в его хоккейной карьере.

«Если честно, все это было неприятно. Я через многое прошел за эти год-полтора. Это случилось в 2010 году, прошло девять лет, но все равно люди об этом помнят. С другой стороны то, что произошло, это был определенный урок для меня, и это будто сверху мне сказали: «Давай-ка, пора тебе задуматься». Этот случай напрочь у меня отбил все желание даже глоток пива делать перед тем, как садиться за руль. Если бы у нас были жестче законы, я был бы только за.

— До 2010 года у вас шла голова кругом? Или что?

— Нет, просто в Северной Америке это считается нормально, когда ты выпил одно-два пива и сел за руль. Но это неправильно, на самом деле.

Остановили за скорость, бог с ним. Но все может хуже закончиться, можно попасть в аварию, можно покалечиться или не дай бог — кого-то покалечить, кто-то погибнет. Если бы меня спросили, я бы ужесточил наказание в России за вождение в нетрезвом виде".