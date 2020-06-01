НХЛ разделяет настроение клубов и игроков в их призывах к справедливости

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

«Поскольку протесты в США и Канаде в последние дни обращают внимание на расовую справедливость для темнокожего сообщества, НХЛ стоит вместе со всеми, кто работает над достижением расово справедливого общества и кто против всех людей, которые поддерживают расизм, ненависть, нетерпимость и насилие. Мы разделяем эти настроения, которые выражают наши игроки и клубы, в их призывах к справедливости, и мы поощряем использование их платформ и привилегий для системных изменений», — говорится в заявлении.

«Мы будем продолжать делать наш спорт лучше, усердно работать над изменением культуры в хоккее и постараемся помнить о наших собственных недостатках в этом процессе», — отмечается в тексте сообщения.

Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе в ходе задержания полицией, его смерть повлекла массовые беспорядки не только в городах Миннесоты, но и в других штатах страны. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После случившегося по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков.