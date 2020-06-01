Девушка российского игрока НХЛ описала беспорядки в США

По ее словам, люди заранее закрывали магазины и готовились к протестам, которые «вылились в какую-то жесть». «Начали избивать людей, все крушить. Очень грустная ситуация, но почему-то люди думают, что они могут насилием исправить несправедливость», — рассказала девушка.