Девушка российского игрока НХЛ описала беспорядки в США
Елизавета, девушка российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева, рассказала о беспорядках в США. Об этом она написала в cвоем
Елизавета, девушка российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева, рассказала о беспорядках в США. Об этом она написала в cвоем
По ее словам, люди заранее закрывали магазины и готовились к протестам, которые «вылились в
Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом для них стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста.
Сезон в НХЛ был приостановлен