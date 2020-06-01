Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
12:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Девушка российского игрока НХЛ описала беспорядки в США

Елизавета, девушка российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева, рассказала о беспорядках в США. Об этом она написала в cвоем Telegram-канале.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

По ее словам, люди заранее закрывали магазины и готовились к протестам, которые «вылились в какую-то жесть». «Начали избивать людей, все крушить. Очень грустная ситуация, но почему-то люди думают, что они могут насилием исправить несправедливость», — рассказала девушка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом для них стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста.

Сезон в НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир должен возобновиться со стадии плей-офф в июле.

Читайте также
Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хоккеист российской молодежки рассказал об отношении канадцев к Путину
Популярная модель поделилась фото в бикини и восхитила подписчиков
«Зенит» продлил контракт с Семаком
Кто руководит российским биатлоном
СМИ: Игрок МЮ не исключает свой переход в ПСЖ
Мещеряков об интервью Семина: Каждый имеет право высказаться
СМИ: До 10 клубов АПЛ за отмену вылета, если сезон не доиграют
Всегда оставаться человеком. Памяти Владимира Крутова
Семак объяснил, почему затянулось продление контракта в «Зените»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь