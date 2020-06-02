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10:07 (мск), источник: Sport24

Овечкин обратился к жителям США из-за массовых беспорядков после убийства афроамериканца белым полицейским

Российский нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступил с обращением к американцам из-за массовых беспорядков в США после убийства 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским.

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Источник: AP 2020
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» обожает фотографироваться с другими знаменитостями из мира спорта или шоу-бизнеса. Мы собрали коллекцию его совместных снимков с селебритиз.

«RIP, Джордж Флойд. Так грустно видеть происходящее повсюду и в Ди-Си. Нам очень важно уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим! Мы должны уметь слушать и делать изменения. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности… Заботьтесь друг о друге и о своей семье», — написал Овечкин в твиттере, прикрепив к сообщению эмодзи в виде разбитого сердца и сложенных рук.

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За 20 минут после публикации твит Овечкина собрал более 4 тыс. лайков.

Протесты в США переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах введен комендантский час.

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