Овечкин обратился к жителям США из-за массовых беспорядков после убийства афроамериканца белым полицейским
Российский нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступил с обращением к американцам
Российский нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступил с обращением к американцам
«RIP, Джордж Флойд. Так грустно видеть происходящее повсюду и в
За 20 минут после публикации твит Овечкина собрал более 4 тыс. лайков.
Протесты в США переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах введен комендантский час.