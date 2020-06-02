Российский игрок НХЛ осудил высказывания россиян о беспорядках в США

Задоров осудил расизм во всех его проявлениях и обратил внимание на высказывания россиян о ситуации в США. Он заявил, что его расстраивают «подленькие тычки». «Грустно видеть, как свое достоинство они готовы поменять на возможность подачки, как они отчаянно пытаются пропиариться на большой трагедии, да еще и подлить масла в огонь», — написал хоккеист.