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12:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский игрок НХЛ осудил высказывания россиян о беспорядках в США

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров в Instagram прокомментировал беспорядки в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

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Задоров осудил расизм во всех его проявлениях и обратил внимание на высказывания россиян о ситуации в США. Он заявил, что его расстраивают «подленькие тычки». «Грустно видеть, как свое достоинство они готовы поменять на возможность подачки, как они отчаянно пытаются пропиариться на большой трагедии, да еще и подлить масла в огонь», — написал хоккеист.

31 мая российский тренер Андрей Назаров в интервью «Championat.com» раскритиковал беспорядки в США. «Людей избивают, лупят дубинками, разгоняют демонстрантов газом. Идет грабеж магазинов. Очень удивлен, почему молчат наши энхаэловские правдорубы. Почему они замолчали?» — задался вопросом Назаров.

Задоров переехал в Северную Америку, будучи юниором. В 2013 году он заключил контракт с клубом НХЛ «Баффало Сейбрс». За «Колорадо» хоккеист выступает с 2015-го.

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