Легендарному голу Буре — 26 лет. Русский хоккеист разобрался с канадской легендой на 83-й минуте матча плей-офф
Из 16 шайб Русской Ракеты в розыгрыше Кубка Стэнли-94 чаще всего вспоминают эту.
Из 16 шайб Русской Ракеты в розыгрыше Кубка Стэнли-94 чаще всего вспоминают эту.
Болельщики «Ванкувер Кэнакс» не избалованы большими победами. Речь даже не о том, что за 50 лет выступления в Национальной хоккейной лиге команда не взяла ни одного Кубка Стэнли —
Появившись в лиге в 1970-м, команда потратила пять сезонов на то, чтобы впервые пробиться в розыгрыш серебряной чашки. Но первой выигранной серии
Следующей победной серии пришлось ждать еще 10 лет, но тогда все закончилось во втором раунде. Как и год спустя. Прорыв случился в сезоне-1993/1994, хотя его ничто не предвещало. На стартовой стадии розыгрыша Кубка Стэнли «Кэнакс» попали на «Калгари». На «Калгари» с Тео Флери, Элом Макиннисом, Джо Ньювендайком, Майком Верноном. Эта банда всего 5 лет назад стала чемпионом, а теперь выиграла Тихоокеанский дивизион и планировала поход за еще одним трофеем.
Серия началась с сенсационной победы «Ванкувера» со счетом 5:0, но опытные «Флэймз» отреагировали на нее максимально спокойно. Они забрали три следующих игры — 7:5, 4:2, 3:2, и начали готовиться к оформлению путевки в полуфинал конференции. Неважное положение «Кэнакс» осложнялось кошмарной статистикой российского форварда Павла Буре — ни одного гола в четырех стартовых встречах. Спасать «Ванкувер», казалось, было некому.
Но в этот момент Буре «ожил». Он забил единственный гол своей команды в игре номер 5 — в овертайме «Калгари» прибил канадец Джефф Куртнолл. Через пару дней соперники снова доигрались до дополнительного времени, там «Кэнакс» дождались большинства, а Павел швырнул шайбу в направлении ворот с позиции защитника — Тревору Линдену осталось «закопать» ее с пятака.
Пришлось играть седьмой матч. Там Буре отметился голом уже в середине первого периода — сравнял счет с добивания. Но в середине второго периода «Ванкувер» снова оказался в роли догоняющего и не мог отыграться почти 26 минут.
Спасение пришло за 3 половиной минуты до сирены, которая могла отправить «Ванкувер» в отпуск. Буре с разворота отдал пас на канадца Грега Адамса, тот попер на ворота Майка Вернона и подкинул шайбу над коньком легендарного кипера — добро пожаловать в овертайм!
Первой дополнительной двадцатиминутки командам на определение победителя не хватило, все закончилось в начале второй. Закончилось голом, который канадский журналист Том Ларшейд позже назовет «величайшим в истории «Ванкувера». Одной из главных в своей карьере эту шайбу считает и ее автор. Итак, 83-я минута матча, защитник Джефф Браун вырезает шикарную передачу на Павла Буре, Русская Ракета уходит ногами от участника Олимпийских игр — 1988 Зарли Залапски и других игроков «Флэймз», а затем идеально разбирается с Верноном. «Кэнакс» идут дальше!
В том