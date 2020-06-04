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11:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Жена Малкина заговорила о зависти россиян к американцам

Журналистка Анна Кастерова, жена нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина, высказалась об отношениях между Россией и США.

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Кастерова посчитала, что у стран есть нерешенные политические вопросы. По ее мнению, те, кто называет Америку врагом России, чувствуют зависть к американцам. «Я не совсем понимаю эту реакцию, потому что сама нахожусь в США. Сильного политического противостояния между Россией и Штатами я не вижу», — добавила супруга хоккеиста.

В октябре прошлого года стало известно об американском паспорте Малкина.

Позже 33-летний форвард сообщил, что гражданство Соединенных Штатов позволяет ему и его семье решать ряд бытовых и социальных проблем. Семья Малкиных проводит большую часть года в США.

Малкин — воспитанник магнитогорского «Металлурга», выступает в НХЛ с 2006 года. В составе «Питтсбурга» он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Во время локаута 2012 года форвард возвращался в «Магнитку».

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