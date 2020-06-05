Клуб НХЛ «Питтсбург» сообщил о случае заражения коронавирусом

Источник: AP 2020

В релизе клуба отмечается, что заразившийся хоккеист находится вне Питтсбурга. Он выздоровел и чувствует себя отлично. На данный момент он изолирован дома, все лица, находившиеся в тесном контакте с игроком, уведомлены о его диагнозе.

В составе «Питтсбурга» выступает российский нападающий Евгений Малкин. Во время объявленного НХЛ периода самоизоляции форвард находился в своей квартире в Майами.

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Всего с начала пандемии зарегистрировано девять случаев заражения среди игроков НХЛ.