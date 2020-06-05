Клуб НХЛ «Питтсбург» сообщил о случае заражения коронавирусом
ТАСС, 5 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» зарегистрировал один случай заражения коронавирусом среди игроков. Об этом сообщает
ТАСС, 5 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» зарегистрировал один случай заражения коронавирусом среди игроков. Об этом сообщает
В релизе клуба отмечается, что заразившийся хоккеист находится вне Питтсбурга. Он выздоровел и чувствует себя отлично. На данный момент он изолирован дома, все лица, находившиеся в тесном контакте с игроком, уведомлены о его диагнозе.
В составе «Питтсбурга» выступает российский нападающий Евгений Малкин. Во время объявленного НХЛ периода самоизоляции форвард находился в своей квартире в Майами.
Всего с начала пандемии зарегистрировано девять случаев заражения среди игроков НХЛ.
Регулярный чемпионат НХЛ завершен досрочно