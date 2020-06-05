Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
10Тот самый матч: Франция — Россия — 2:3
10:03 (мск), источник: Sport24

Легендарный гол Федорова в финале Кубка Стэнли-1998. Он посвятил хитрый бросок пострадавшему в аварии другу

Шайба, которая прибила «Вашингтон» в главной серии плей-офф-1998.

Наверх

Для российской легенды НХЛ Сергея Федорова Вашингтон — особенный город. Не потому что в столице США закончилась карьера форварда в лучшей лиге мира. Именно в матчах с командой из этого города произошло сразу несколько важных для Федорова событий. Например, в декабре 1996 года его «Детройт» победил «Кэпиталз» со счетом 5:4, а россиянин забил все голы своей команды, оформив пента-трик.

Во время загрузки произошла ошибка.

В общем, хоккеисты «Кэпиталз», которые в финале розыгрыша Кубка Стэнли — 1998 попали на «Ред Уингз», обязаны были особенно внимательно следить за Федоровым. Даже с учетом проблем, которые испытывал Сергей по ходу той серии. В ее первом матче форвард, находящийся в расцвете сил и заработавший за сезон $28 млн, провел на льду жалкие 19 минут. Хоккеист старался вести себя дипломатично, но к главному тренеру «Детройта» все равно оставались серьезные вопросы.

— «Сергей, похоже, как и в прошлом году, у вас вновь нет полного взаимопонимания с Боумэном?

— Неприятный для меня вопрос. Считаю, что могу приносить своей команде куда больше пользы, нежели в первом матче финала. Впрочем, личные проблемы для меня сейчас отошли на второй план — главное, что клуб побеждает и борется за второй Кубок Стэнли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Боумэн продолжал «беречь» свою главную звезду и во время следующих матчей, что не помешало Федорову стать одним из главных героев финала и забить его ключевой гол. «Ред Уингз» вели в серии 2:0, серия переехала в Вашингтон, а игра номер 3 выглядела определяющий — для «Столичных» она представлялась последним шансом зацепиться за серию. «Вашингтон» и цеплялся: несмотря на очень быстрый гол Томаса Хольмстрема, хозяева не поплыли и в середине третьего периода сравняли счет — Адам Оутс смело полез на пятак, а Брайан Беллоуз протолкнул шайбу в сетку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Болельщики стали готовиться к овертайму, но у Федорова были другие планы на вечер. За 5 минут до сирены об окончании основного времени он на красной линии получил передачу от Дуга Брауна, влетел в зону «Кэпиталз» и хитрым броском между ног шведского защитника Калле Йоханссона принес «Детройту» победу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гол Федоров посвятил своему партнеру и другу Владимиру Константинову, который ровно за год до матча попал в автомобильную аварию и остался прикован к инвалидному креслу:

«- Сергей, похоже, лед в Вашингтоне для вас счастливый?

— Почему?

— Так ведь год назад в одном матче вы забросили в ворота «Кэпиталз» все пять шайб своей команды.

— Совсем забыл об этом. Впрочем, голы, забитые в регулярном чемпионате, быстро стираются из памяти. А вот шайбы, заброшенные в финале плей-офф, — никогда. -

— Думаю, что этот гол решил судьбу Кубка Стэнли.

— Не уверен. Но для меня он один из самых важных в карьере. Ведь шайбу я забросил в день годовщины трагической автокатастрофы, в которую попали Константинов, Мнацаканов и Фетисов. Я и мои одноклубники решили посвятить эту победу нашим мужественным друзьям.

Во время загрузки произошла ошибка.

__- Недавно вы говорили, что не очень довольны тем, как вас использует Боумэн. С тех пор что-то изменилось?

— Посмотрите на цифры: не изменилось практически ничего (Федоров провел на льду 19 минут чистого времени, тогда как Мерфи, Лидстрем и Айзерман — свыше 20. — И. Л.). Но в такой день не хотелось бы говорить о грустном.

Легендарная шайба Федорова прибила «Вашингтон» — в четвертом матче «Ред Уингз» победили со счетом 4:1 и взяли серебряную чашку. Вместе с командой победу на льду праздновал и Константинов.

Читайте также
Детройт Ред Уингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Павел Воля заставил стонать гимнастку Утяшеву на видео
Самые сексуальные жены и подруги футбольных звезд 90-х
Брагин — новый главный тренер сборной России по хоккею
Семак: Риск заразиться на стадионе не больше, чем в магазине
Стал известен результат теста Алины Загитовой на коронавирус
Игорь Ларионов возглавил молодежную сборную России по хоккею
Российский футболист раскрыл размер зарплаты и разозлил фанатов
Клубы НХЛ возобновят тренировки с 8 июня
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь