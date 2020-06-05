Легендарный гол Федорова в финале Кубка Стэнли-1998. Он посвятил хитрый бросок пострадавшему в аварии другу
Шайба, которая прибила «Вашингтон» в главной серии плей-офф-1998.
Шайба, которая прибила «Вашингтон» в главной серии плей-офф-1998.
Для российской легенды НХЛ Сергея Федорова Вашингтон — особенный город. Не потому что в столице США закончилась карьера форварда в лучшей лиге мира. Именно в матчах с командой из этого города произошло сразу несколько важных для Федорова событий. Например, в декабре 1996 года его «Детройт» победил «Кэпиталз» со счетом 5:4, а россиянин забил все голы своей команды, оформив
В общем, хоккеисты «Кэпиталз», которые в финале розыгрыша Кубка Стэнли — 1998 попали на «Ред Уингз», обязаны были особенно внимательно следить за Федоровым. Даже с учетом проблем, которые испытывал Сергей по ходу той серии. В ее первом матче форвард, находящийся в расцвете сил и заработавший за сезон $28 млн, провел на льду жалкие 19 минут. Хоккеист старался вести себя дипломатично, но к главному тренеру «Детройта» все равно оставались серьезные вопросы.
— «Сергей, похоже, как и в прошлом году, у вас вновь нет полного взаимопонимания с Боумэном?
— Неприятный для меня вопрос. Считаю, что могу приносить своей команде куда больше пользы, нежели в первом матче финала. Впрочем, личные проблемы для меня сейчас отошли на второй план — главное, что клуб побеждает и борется за второй Кубок Стэнли.
Боумэн продолжал «беречь» свою главную звезду и во время следующих матчей, что не помешало Федорову стать одним из главных героев финала и забить его ключевой гол. «Ред Уингз» вели в серии 2:0, серия переехала в Вашингтон, а игра номер 3 выглядела определяющий — для «Столичных» она представлялась последним шансом зацепиться за серию. «Вашингтон» и цеплялся: несмотря на очень быстрый гол Томаса Хольмстрема, хозяева не поплыли и в середине третьего периода сравняли счет — Адам Оутс смело полез на пятак, а Брайан Беллоуз протолкнул шайбу в сетку.
Болельщики стали готовиться к овертайму, но у Федорова были другие планы на вечер. За 5 минут до сирены об окончании основного времени он на красной линии получил передачу от Дуга Брауна, влетел в зону «Кэпиталз» и хитрым броском между ног шведского защитника Калле Йоханссона принес «Детройту» победу.
Гол Федоров посвятил своему партнеру и другу Владимиру Константинову, который ровно за год до матча попал в автомобильную аварию и остался прикован к инвалидному креслу:
«- Сергей, похоже, лед в Вашингтоне для вас счастливый?
— Почему?
— Так ведь год назад в одном матче вы забросили в ворота «Кэпиталз» все пять шайб своей команды.
— Совсем забыл об этом. Впрочем, голы, забитые в регулярном чемпионате, быстро стираются из памяти. А вот шайбы, заброшенные в финале
— Думаю, что этот гол решил судьбу Кубка Стэнли.
— Не уверен. Но для меня он один из самых важных в карьере. Ведь шайбу я забросил в день годовщины трагической автокатастрофы, в которую попали Константинов, Мнацаканов и Фетисов. Я и мои одноклубники решили посвятить эту победу нашим мужественным друзьям.
__- Недавно вы говорили, что не очень довольны тем, как вас использует Боумэн. С тех пор
— Посмотрите на цифры: не изменилось практически ничего (Федоров провел на льду 19 минут чистого времени, тогда как Мерфи, Лидстрем и Айзерман — свыше 20. — И. Л.). Но в такой день не хотелось бы говорить о грустном.
Легендарная шайба Федорова прибила «Вашингтон» — в четвертом матче «Ред Уингз» победили со счетом 4:1 и взяли серебряную чашку. Вместе с командой победу на льду праздновал и Константинов.