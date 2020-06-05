Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
10Тот самый матч: Франция — Россия — 2:3
10:05 (мск), источник: ТАСС

Клубы НХЛ возобновят тренировки с 8 июня

ТАСС, 5 июня. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объявило о переходе ко второму этапу возобновления сезона, который предполагает проведения индивидуальных тренировок команд. Об этом сообщает портал «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу организации.

Наверх
Источник: AP 2020

Тренировочный процесс будет возобновлен в формате индивидуальных занятий с 8 июня. Возвращение к тренировкам происходит на добровольной основе. Занятия будут проходить в группах, состоящих максимум из шести человек, только на территории базы. Игрокам запрещено пользоваться общественным транспортом, включая такси, также необходимо постоянно использовать маски, за исключением времени нахождения на ледовой площадке и в спортзале.

«Переход во вторую стадию предназначен для того, чтобы дать хоккеистам безопасную и контролируемую среду, в которой они смогут подготовиться к возобновлению сезона. Отметим, что данные меры не являются заменой тренировочным лагерям», — говорится в сообщении лиги.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. На прошлой неделе комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Окончательное решение о месте проведения матчей будет принято позднее.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
Брагин — новый главный тренер сборной России по хоккею
Семак: Риск заразиться на стадионе не больше, чем в магазине
Стал известен результат теста Алины Загитовой на коронавирус
Легендарный гол Федорова в финале Кубка Стэнли-1998 (видео)
Игорь Ларионов возглавил молодежную сборную России по хоккею
Российский футболист раскрыл размер зарплаты и разозлил фанатов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь