Клуб НХЛ «Питтсбург» с 9 июня возобновит тренировки в небольших группах
ТАСС, 6 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» объявил о возобновлении тренировочного процесса в небольших группах с 9 июня. Об этом сообщает
ТАСС, 6 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» объявил о возобновлении тренировочного процесса в небольших группах с 9 июня. Об этом сообщает
В четверг руководство НХЛ объявило о переходе ко второй фазе возобновления сезона с 8 июня. Она предусматривает проведение индивидуальных тренировок команд в небольших группах.
Отмечается, что доступ на тренировочную базу «Питтсбурга» будет запрещен журналистам и болельщикам — им не разрешается находиться на принадлежащих клубу объектах и рядом с ними, фанатам также нельзя просить автографы у хоккеистов. Персонал команды разделят на две группы, только одна из них будет иметь доступ к игрокам. Все представители клуба заранее пройдут тестирование на коронавирус.
Хоккеисты «Питтсбурга» будут тренироваться в группах по шесть человек, соблюдая рекомендованную дистанцию. Им обозначат время прибытия и отъезда, а также обеспечат бесконтактный вход на базу и выход из здания. Комната отдыха и другие помещения общего пользования будут закрыты. Во время тренировок тренерский штаб не должен находиться на льду.
Ранее клуб сообщал, что в команде выявлен один случай заражения коронавирусом. Хоккеист уже выздоровел и чувствует себя отлично, он изолирован дома, все лица, находившиеся в тесном контакте с игроком, уведомлены о его диагнозе. В составе «Питтсбурга» выступает российский нападающий Евгений Малкин. Во время объявленного НХЛ периода самоизоляции форвард находился в своей квартире в Майами.
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок