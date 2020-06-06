Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
12:20 (мск), источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Питтсбург» с 9 июня возобновит тренировки в небольших группах

ТАСС, 6 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» объявил о возобновлении тренировочного процесса в небольших группах с 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В четверг руководство НХЛ объявило о переходе ко второй фазе возобновления сезона с 8 июня. Она предусматривает проведение индивидуальных тренировок команд в небольших группах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что доступ на тренировочную базу «Питтсбурга» будет запрещен журналистам и болельщикам — им не разрешается находиться на принадлежащих клубу объектах и рядом с ними, фанатам также нельзя просить автографы у хоккеистов. Персонал команды разделят на две группы, только одна из них будет иметь доступ к игрокам. Все представители клуба заранее пройдут тестирование на коронавирус.

Разочарование или счастье
Конец пандемии

Хоккеисты «Питтсбурга» будут тренироваться в группах по шесть человек, соблюдая рекомендованную дистанцию. Им обозначат время прибытия и отъезда, а также обеспечат бесконтактный вход на базу и выход из здания. Комната отдыха и другие помещения общего пользования будут закрыты. Во время тренировок тренерский штаб не должен находиться на льду.

Ранее клуб сообщал, что в команде выявлен один случай заражения коронавирусом. Хоккеист уже выздоровел и чувствует себя отлично, он изолирован дома, все лица, находившиеся в тесном контакте с игроком, уведомлены о его диагнозе. В составе «Питтсбурга» выступает российский нападающий Евгений Малкин. Во время объявленного НХЛ периода самоизоляции форвард находился в своей квартире в Майами.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. На прошлой неделе комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Окончательное решение о месте проведения матчей будет принято позднее.

Читайте также
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
«Барселона» на днях начнет переговоры с Месси о новом контракте
СМИ: Клуб Серии A расторг контракт с Балотелли
Легендарный боец назвал топ-10 супертяжей в истории бокса
Экс-игрок «Реала» назвал Роналду очень эгоистичным футболистом
Менеджер считает, что у Ласицкене есть риск пропуска состязаний
Модрич рассказал, как Роналду едва не подрался с Моуринью
Масвидаль вслед за Джонсом пригрозил покинуть UFC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь