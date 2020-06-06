Клуб НХЛ «Питтсбург» с 9 июня возобновит тренировки в небольших группах

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В четверг руководство НХЛ объявило о переходе ко второй фазе возобновления сезона с 8 июня. Она предусматривает проведение индивидуальных тренировок команд в небольших группах.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4e92effa98ac26ec566f" data-vnd="4e92effa98ac26ec566f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4e92effa98ac26ec566f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что доступ на тренировочную базу «Питтсбурга» будет запрещен журналистам и болельщикам — им не разрешается находиться на принадлежащих клубу объектах и рядом с ними, фанатам также нельзя просить автографы у хоккеистов. Персонал команды разделят на две группы, только одна из них будет иметь доступ к игрокам. Все представители клуба заранее пройдут тестирование на коронавирус.

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Хоккеисты «Питтсбурга» будут тренироваться в группах по шесть человек, соблюдая рекомендованную дистанцию. Им обозначат время прибытия и отъезда, а также обеспечат бесконтактный вход на базу и выход из здания. Комната отдыха и другие помещения общего пользования будут закрыты. Во время тренировок тренерский штаб не должен находиться на льду.

Ранее клуб сообщал, что в команде выявлен один случай заражения коронавирусом. Хоккеист уже выздоровел и чувствует себя отлично, он изолирован дома, все лица, находившиеся в тесном контакте с игроком, уведомлены о его диагнозе. В составе «Питтсбурга» выступает российский нападающий Евгений Малкин. Во время объявленного НХЛ периода самоизоляции форвард находился в своей квартире в Майами.