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12:48 (мск), источник: ТАСС

Малкин включен в топ-5 центрфорвардов десятилетия в НХЛ по версии Hockey Writers

ТАСС, 7 июня. Российский нападающий «Питтсбруга» Евгений Малкин включен в топ-5 центрфорвардов десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по версии Hockey Writers. Об этом сообщается на сайте портала.

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Малкин занял четвертое место в рейтинге. Первую позицию в списке занял партнер россиянина по «Питтсбургу» канадец Сидни Кросби, следом расположились его соотечественники Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Патрис Бержерон («Бостон»). Замкнул пятерку лучших канадец Стивен Стэмкос («Тампа»).

Во время загрузки произошла ошибка.

Малкин провел 907 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1076 очков (416 шайб + 660 голевых передач). Вместе с «Питтсбургом» он трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Малкин является обладателем «Колдер Трофи» (2007), «Конн Смайт Трофи» (2009), «Арт Росс Трофи» (2009, 2012), «Харт Трофи» (2012). Также на счету 33-летнего нападающего две золотые, две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. На прошлой неделе комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

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