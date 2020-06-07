Малкин включен в топ-5 центрфорвардов десятилетия в НХЛ по версии Hockey Writers

Малкин занял четвертое место в рейтинге. Первую позицию в списке занял партнер россиянина по «Питтсбургу» канадец Сидни Кросби, следом расположились его соотечественники Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Патрис Бержерон («Бостон»). Замкнул пятерку лучших канадец Стивен Стэмкос («Тампа»).
Малкин провел 907 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1076 очков (416 шайб + 660 голевых передач). Вместе с «Питтсбургом» он трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Малкин является обладателем «Колдер Трофи» (2007), «Конн Смайт Трофи» (2009), «Арт Росс Трофи» (2009, 2012), «Харт Трофи» (2012). Также на счету 33-летнего нападающего две золотые, две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира.
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. На прошлой неделе комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.