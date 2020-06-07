Малкин включен в топ-5 центрфорвардов десятилетия в НХЛ по версии Hockey Writers

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Малкин занял четвертое место в рейтинге. Первую позицию в списке занял партнер россиянина по «Питтсбургу» канадец Сидни Кросби, следом расположились его соотечественники Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Патрис Бержерон («Бостон»). Замкнул пятерку лучших канадец Стивен Стэмкос («Тампа»).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9abdb8a90732f2346e03" data-vnd="9abdb8a90732f2346e03" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9abdb8a90732f2346e03" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Малкин провел 907 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1076 очков (416 шайб + 660 голевых передач). Вместе с «Питтсбургом» он трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Малкин является обладателем «Колдер Трофи» (2007), «Конн Смайт Трофи» (2009), «Арт Росс Трофи» (2009, 2012), «Харт Трофи» (2012). Также на счету 33-летнего нападающего две золотые, две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира.