Дорога молодых: кто из российских хоккеистов отправится за океан

Дорога молодых: кто из российских хоккеистов отправится за океан
Александру Романову, Григорию Денисенко и Андрею Алтыбармакяну предстоит дебют в НХЛ или АХЛ.
Александру Романову, Григорию Денисенко и Андрею Алтыбармакяну предстоит дебют в НХЛ или АХЛ.
В нынешнем году сразу несколько клубов НХЛ подписали контракты с молодыми россиянами, уже проявившими себя в КХЛ или на уровне молодежной сборной. В этом списке особенно выделяется защитник ЦСКА Александр Романов, который перешел в «Монреаль Канадиенс».
В систему «Чикаго Блэкхокс» трудоустроился
За последние два года защитник стал одним из лидеров молодежной сборной России и твердым игроком основной обоймы ЦСКА. На его счету два попадания в призеры молодежного чемпионата мира — бронза в Ванкувере-2019 и серебро в чешских Остраве и Тршинце в 2020 году. По итогам обоих МЧМ он вошел в символические сборные турниров, а в первом из них был признан лучшим защитником. В составе ЦСКА год назад Романов стал обладателем Кубка Гагарина, но на постоянной основе заиграл за армейцев только в минувшем сезоне, который не был доигран
— Я наблюдал за Романовым только на двух МЧМ — в играх за ЦСКА ни разу не видел, — отметил в разговоре с «Известиями» четырехкратный призер Олимпийских игр, финалист Кубка Стэнли-1992 Игорь Кравчук. — Игра против сверстников — это одно, а выходить на лед против взрослых мужиков — другое. И НХЛ — это совсем иной уровень. Если говорить обобщенно, то думаю, Романов понимает, что прибавлять надо будет не только в физике, но и в скорости мышления. Однако это приходит только с практикой. Когда нет нагрузок и ответственности в тренировках, любой проявит себя хорошо. Но реально его готовность проявляется в официальных играх, особенно в
«Монреаль Канадиенс» выбрал Александра Романова на драфте НХЛ в 2018 году во втором раунде под общим 38-м номером. В мае клуб подписал с россиянином трехлетний контракт новичка. По данным на сегодняшний день, хоккеист может начать играть за клуб только со следующего сезона, старт которого
Сейчас трудно оценить, с кем тренеры «Канадиенс» могут поставить Романова в паре и у кого Александр способен здесь и сейчас выиграть конкуренцию за игровое время. У него, в первую очередь, будет конкуренция с самим собой за то, чтобы ежедневно прогрессировать и доказывать на тренировках, что он достоин места в составе. Сезон в НХЛ еще не закончился, а если Романову дадут стартовать только в следующем розыгрыше, то неизвестно, насколько сохранится нынешний состав «Монреаля», будут ли обмены среди защитников. Сейчас слишком мало данных для таких прогнозов.
Александр Романов — внук легендарного защитника и тренера Зинэтулы Билялетдинова и сын известного агента и
— Они с Зинэтулой Хайдаровичем очень похожи по стилю игры, — подчеркнул Игорь Кравчук. — По матчам за молодежную сборную я увидел, что Романов умеет играть в жесткий силовой хоккей. Тот, в котором был очень хорош Билялетдинов в бытность игроком, если судить по тем фрагментам, которые я помню со времен 1980-х годов, когда играл в чемпионате СССР против его «Динамо» сначала в составе «Салавата Юлаева», а потом — в составе ЦСКА.
Воспитанник ярославского «Локомотива» дважды выигрывал Кубок Харламова в составе молодежной команды «железнодорожников». В КХЛ он дебютировал еще в 17-летнем возрасте весной 2018 года в ходе серии
— У Денисенко выдался непросто последний сезон в Ярославле, — объяснил «Известиям»
Уроженец
— Даже если бы мои планы поменялись, я бы их согласовал с моим нынешним клубом «Чикаго Блэкхокс», — пояснил Андрей Алтыбармакян «Известиям». — Но я
Также минувшей весной в НХЛ уехал 21-летний