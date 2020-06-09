Дорога молодых: кто из российских хоккеистов отправится за океан

В нынешнем году сразу несколько клубов НХЛ подписали контракты с молодыми россиянами, уже проявившими себя в КХЛ или на уровне молодежной сборной. В этом списке особенно выделяется защитник ЦСКА Александр Романов, который перешел в «Монреаль Канадиенс».

В систему «Чикаго Блэкхокс» трудоустроился экс-нападающий «Сочи» Андрей Алтыбармакян. А форвард ярославского «Локомотива» Григорий Денисенко уезжает во «Флориду Пантерз». С высокой долей вероятности, некоторые из россиян начнут заокеанскую карьеру в составе фарм-клубов в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Александр Романов

Источник: Известия

За последние два года защитник стал одним из лидеров молодежной сборной России и твердым игроком основной обоймы ЦСКА. На его счету два попадания в призеры молодежного чемпионата мира — бронза в Ванкувере-2019 и серебро в чешских Остраве и Тршинце в 2020 году. По итогам обоих МЧМ он вошел в символические сборные турниров, а в первом из них был признан лучшим защитником. В составе ЦСКА год назад Романов стал обладателем Кубка Гагарина, но на постоянной основе заиграл за армейцев только в минувшем сезоне, который не был доигран из-за пандемии коронавируса. По мнению экспертов, в НХЛ россиянин столкнется с новым уровнем борьбы и скоростей.

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— Я наблюдал за Романовым только на двух МЧМ — в играх за ЦСКА ни разу не видел, — отметил в разговоре с «Известиями» четырехкратный призер Олимпийских игр, финалист Кубка Стэнли-1992 Игорь Кравчук. — Игра против сверстников — это одно, а выходить на лед против взрослых мужиков — другое. И НХЛ — это совсем иной уровень. Если говорить обобщенно, то думаю, Романов понимает, что прибавлять надо будет не только в физике, но и в скорости мышления. Однако это приходит только с практикой. Когда нет нагрузок и ответственности в тренировках, любой проявит себя хорошо. Но реально его готовность проявляется в официальных играх, особенно в плей-офф или матчах за плей-офф. Здесь проверяется раскованность и быстрота мышления. И нужно регулярно играть — хотя бы 14−15 минут. Учитывая возраст Романова, пока не возьмусь сказать, что он сразу получит столько времени.

«Монреаль Канадиенс» выбрал Александра Романова на драфте НХЛ в 2018 году во втором раунде под общим 38-м номером. В мае клуб подписал с россиянином трехлетний контракт новичка. По данным на сегодняшний день, хоккеист может начать играть за клуб только со следующего сезона, старт которого из-за пандемии коронавируса перенесен на зиму. Однако не исключено, что НХЛ сделает исключение и позволит заявить некоторых новичков и на оставшуюся часть нынешнего чемпионата, возобновление которого запланировано на вторую половину лета.

Сейчас трудно оценить, с кем тренеры «Канадиенс» могут поставить Романова в паре и у кого Александр способен здесь и сейчас выиграть конкуренцию за игровое время. У него, в первую очередь, будет конкуренция с самим собой за то, чтобы ежедневно прогрессировать и доказывать на тренировках, что он достоин места в составе. Сезон в НХЛ еще не закончился, а если Романову дадут стартовать только в следующем розыгрыше, то неизвестно, насколько сохранится нынешний состав «Монреаля», будут ли обмены среди защитников. Сейчас слишком мало данных для таких прогнозов. Игорь Кравчук

Александр Романов — внук легендарного защитника и тренера Зинэтулы Билялетдинова и сын известного агента и экс-нападающего московского «Динамо» Станислава Романова.

— Они с Зинэтулой Хайдаровичем очень похожи по стилю игры, — подчеркнул Игорь Кравчук. — По матчам за молодежную сборную я увидел, что Романов умеет играть в жесткий силовой хоккей. Тот, в котором был очень хорош Билялетдинов в бытность игроком, если судить по тем фрагментам, которые я помню со времен 1980-х годов, когда играл в чемпионате СССР против его «Динамо» сначала в составе «Салавата Юлаева», а потом — в составе ЦСКА.

Григорий Денисенко

Источник: РИА "Новости"

Воспитанник ярославского «Локомотива» дважды выигрывал Кубок Харламова в составе молодежной команды «железнодорожников». В КХЛ он дебютировал еще в 17-летнем возрасте весной 2018 года в ходе серии плей-офф против СКА. Спустя три месяца на драфте НХЛ его выбрала «Флорида Пантерз». В следующем сезоне Денисенко стал твердым игроком основы ярославцев. На МЧМ-2019 в Ванкувере выиграл бронзу и стал лучшим бомбардиром турнира. Год спустя в Чехии он был капитаном нашей сборной и завоевал серебро. В итоге россиянин подписал трехлетний контракт новичка с «Флоридой».

— У Денисенко выдался непросто последний сезон в Ярославле, — объяснил «Известиям» экс-главный тренер «Локомотива» Майк Пелино. — Он был очень нестабилен, поскольку часто вызывался в молодежную сборную, ездил на чемпионат мира и не имел достаточно времени, чтобы тренироваться в клубе и должным образом прибавить. Поэтому пока его потенциал раскрыт не до конца, и, возможно, ему еще рано ехать в Северную Америку, но, если во «Флориде» всерьез рассчитывают на Григория, то могут дать ему время адаптироваться за счет игры в фарм-клубе. У меня никогда не было вопросов к Денисенко в плане отношения к делу и трудолюбия. Поэтому уверен, со временем он имеет очень хорошие шансы закрепиться в НХЛ, поскольку обладает необходимым талантом и профессионализмом.

Андрей Алтыбармакян

Источник: РИА

Уроженец Санкт-Петербурга еще три года назад был выбран в третьем раунде драфта НХЛ клубом «Чикаго Блэкхокс». С тех пор защитник дебютировал в НХЛ за СКА и перешел в «Сочи», где играл до последнего времени. Весной он подписал с «Чикаго» двухлетний контракт новичка. Изначально предполагалось, что начать карьеру за океаном Алтыбармакян может с фарм-клуба «Блэкхокс» — «Рокфорт Айсхогс». Но, с учетом всех календарных перипетий, вызванных пандемией, неизвестно, когда точно хоккеист стартует в Северной Америке. После решения НХЛ возобновить сезон часть экспертов не исключала, что некоторые новички могут длинный перерыв провести в Европе, чтобы иметь игровую практику, но сам Алтыбармакян пока не менял своих планов.

— Даже если бы мои планы поменялись, я бы их согласовал с моим нынешним клубом «Чикаго Блэкхокс», — пояснил Андрей Алтыбармакян «Известиям». — Но я по-прежнему готовлюсь к тому, чтобы начать следующий сезон в их системе. Конечно, когда подписывал контракт, не думал, что будет такой долгий перерыв. Посмотрим, как все сложится. Мне пока не давали никаких указаний. Если бы сказали где-то еще поиграть, наверное, были бы какие-то движения. А так ничего не менялось — я готовлюсь к сезону в Северной Америке и уверен, к его началу подойду на пике формы. Хотелось бы только, чтобы пауза была поменьше. Очень уж соскучился по хоккею.