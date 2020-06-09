Легендарный матч русского хоккеиста Федорова. Он забил 5 голов «Вашингтону», включая победный в овертайме
Удивительный концерт Сергея и всей «Русской пятерки».
Удивительный концерт Сергея и всей «Русской пятерки».
Sport24 уже рассказал о многих памятных шайбах и матчах русских звезд в Национальной хоккейной лиге, теперь настало время одной из самых легендарных игр с участием россиян в истории лучшей лиги мира. Переносимся в декабрь 1996-го и пересматриваем пять видео из матча «Детройт"-«Вашингтон».
Два первых месяца сезона-1995/1996 получились для форварда «Ред Уингз» Сергея Федорова не очень удачными. 25 матчей, 5 голов — совсем не та результативность, которую фанаты «Детройта» привыкли видеть в исполнении 91-первого номера. Но с самого начала декабря дела стали резко налаживаться: Сергей забил в трех встречах подряд, передохнул одну игру и выдал аналогичную голевую серию. Норма
В этот день на «Джо Луис Арену» приехали «Кэпиталз», проводившие не лучший сезон и пролетевшие в итоге мимо розыгрыша Кубка Стэнли. Но будущему обладателю серебряной чашки клуб из столицы США дал настоящий бой и наверняка одержал бы победу, если бы в составе «Красных Крыльев» не было Федорова.
Его концерт начался в середине первого периода. Вячеслав Козлов оставил шайбу Игорю Ларионову, тот заложил вираж по зоне гостей и с неудобной руки отдал передачу на Владимира Константинова. Сброс под бросок, щелчок, шайба в девятке. Не просто атака — настоящее хоккейное искусство!
За «Вашингтон» в начале второй двадцатиминутки отвечает словак Петер Бондра, но равенство продержалось всего 40 секунд. Константинов оказывается первым на подборе у собственных ворот и в касание выбрасывает шайбу через борт. Выбрасывает так (или это была зрячая передача?), что через несколько секунд Федоров оказывается с глазу на глаз с Олафом Колцигом и решает эпизод.
«Вашингтон» настроен решительно — Андрей Николишин и тот же Бондра делают так, что на второй перерыв гости уходят, ведя в счете. Знали бы они, что победить Федорова тем вечером было просто невозможно. Сразу после экватора третьего периода «Детройт» рисует еще одну сногсшибательную комбинацию: два паса за спину, шикарный финт Констатинова и не менее шикарная передача на
Матч превращается в настоящую перестрелку — меньше чем через минуту будущий мучитель Александра Овечкина Дэйл Хантер снова выводит «Вашингтон» вперед, а главному тренеру хозяев Скотти Боумэну приходится опять бросать в бой «Русскую пятерку». Парни справляются за 41 секунду — описывать происходящее смысла нет, просто наслаждайтесь!
Когда начался овертайм, кажется, уже никто не сомневался, чем все закончится. Козлов завез шайбу в зону, отдал на Ларионова, тот отыскал Константинова, а защитник снова нарисовал гениальную передачу за спину. Федоров остановил шайбу ногой и через мгновение бросил — у Колцига не было ни единого шанса. «Джо Луис Арена» — в экстазе!
Достижение Федорова уникально по двум причинам.