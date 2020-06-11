Pensburgh: Малкин забил лучший гол «Питтсбурга» в сезоне
Портал Pensburgh составил рейтинг лучших голов «Питтcбурга» в регулярном чемпионате, который был досрочно завершен
Портал Pensburgh составил рейтинг лучших голов «Питтcбурга» в регулярном чемпионате, который был досрочно завершен
На счету «Пингвинов» 224 заброшенные шайбы.
Возглавил рейтинг Евгений Малкин. Внимания удостоился его гол «Вашингтону» в феврале, когда он эффектно обыграл Джона Карлсона. На второй позиции шайба капитана команды Сидни Кросби в ворота «Колорадо».
Ранее стало известно, что Малкин будет претендовать на получение «Билл Мастертон Трофи». Это награда, ежегодно вручаемая хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Лауреата определяют члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.
|Тодд Рирден
|Майк Салливан
|Брэйден Холтби
|Мэттью Мюррей(Мэттью Мюррей)
|06:12
|Якуб Врана
|15:27
|Том Уилсон
|19:38
|Джон Карлсон
|20:00
|Бренден Диллон
|20:00
|Бренден Диллон
|20:00
|Евгений Малкин
|20:00
|Евгений Малкин
|23:56
|Маркус Петтерссон
|29:16
|Гарнет Хэтэуэй
|29:16
|Энтони Анджелло
|34:47
|Патрик Хернквист(Евгений Малкин, Крис Летанг)
|35:13
|Сидни Кросби(Джейсон Зукер, Маркус Петтерссон)
|36:28
|Александр Овечкин
|40:57
|Евгений Кузнецов
|40:57
|Крис Летанг
|41:16
|Том Уилсон(Никлас II Бэкстрем)
|44:41
|Карл Хагелин(Ларс Эллер, Джон Карлсон)
|48:50
|Евгений Малкин(Брайан Раст)
|50:40
|Ти. Джей. Оши
|59:13
|Карл Хагелин(Никлас II Бэкстрем, Ти. Джей. Оши)
Ти. Джей. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Карл Хагелин (Вашингтон Кэпиталз), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз)
|14
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0