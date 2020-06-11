Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
09:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Pensburgh: Малкин забил лучший гол «Питтсбурга» в сезоне

Портал Pensburgh составил рейтинг лучших голов «Питтcбурга» в регулярном чемпионате, который был досрочно завершен из-за коронавируса.

Наверх
Источник: AP 2020

На счету «Пингвинов» 224 заброшенные шайбы.

Возглавил рейтинг Евгений Малкин. Внимания удостоился его гол «Вашингтону» в феврале, когда он эффектно обыграл Джона Карлсона. На второй позиции шайба капитана команды Сидни Кросби в ворота «Колорадо».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее стало известно, что Малкин будет претендовать на получение «Билл Мастертон Трофи». Это награда, ежегодно вручаемая хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Лауреата определяют члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Вашингтон Кэпиталз
5:3
1:0, 0:2, 4:1
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2223.02.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Тодд РирденМайк Салливан
Вратари
Брэйден ХолтбиМэттью Мюррей(Мэттью Мюррей)
1-й период
06:12Якуб Врана
15:27Том Уилсон
19:38Джон Карлсон
2-й период
20:00Бренден Диллон
20:00Бренден Диллон
20:00Евгений Малкин
20:00Евгений Малкин
23:56Маркус Петтерссон
29:16Гарнет Хэтэуэй
29:16Энтони Анджелло
34:47Патрик Хернквист(Евгений Малкин, Крис Летанг)
35:13Сидни Кросби(Джейсон Зукер, Маркус Петтерссон)
36:28Александр Овечкин
3-й период
40:57Евгений Кузнецов
40:57Крис Летанг
41:16Том Уилсон(Никлас II Бэкстрем)
44:41Карл Хагелин(Ларс Эллер, Джон Карлсон)
48:50Евгений Малкин(Брайан Раст)
50:40Ти. Джей. Оши
59:13Карл Хагелин(Никлас II Бэкстрем, Ти. Джей. Оши)
Лучшие игроки матча
Ти. Джей. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Карл Хагелин (Вашингтон Кэпиталз), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
14Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Адвокат рассказал, почему он отказался взять дело Ефремова
Кокорина и Мамаева отправили в тюрьму после драки. Почему Ефремова отпустили после убийства
Ученые доказали, что Месси в два раза лучше Роналду на поле
Российский призер ОИ может быть дисквалифицирован за допинг
«Могло только присниться!». Знаменитый гол защитника Маркова
UFC представил кард первого турнира на «Бойцовском острове»
Мостовой составил рейтинг лучших российских футболистов 90-х
Испанский журналист считает, что у Смолова голова не на месте
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь