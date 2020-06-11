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09:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

The Hockey Writers предложил «Детройту» вывести из обращения номера трех россиян

Портал The Hockey Writers предположил, какие номера «Детройт» может вывести из обращения.

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Источник: Спорт-Экспресс

На данный момент их восемь, среди них номера Никласа Лидстрема (5), Горди Хоу (9) и Стива Айзермана (19).

В издании предложили семь кандидатур, из которых трое россиян — Павел Дацюк (13), Владимир Константинов (16) и Сергей Федоров (91).

Дацюк выиграл в «Детройте» два Кубка Стэнли, четыре награды «Леди Бинг Трофи» и три трофея «Селки Трофи».

Константинов — обладатель Кубка Стэнли. Он закончил карьеру в 30 лет после страшной аварии.

На счету Федорова три Кубка Стэнли, два «Селки Трофи», «Харт Трофи» и «Тед Линсдей Эворд».

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