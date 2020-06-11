The Hockey Writers предложил «Детройту» вывести из обращения номера трех россиян
Портал The Hockey Writers предположил, какие номера «Детройт» может вывести из обращения.
Портал The Hockey Writers предположил, какие номера «Детройт» может вывести из обращения.
На данный момент их восемь, среди них номера Никласа Лидстрема (5), Горди Хоу (9) и Стива Айзермана (19).
В издании предложили семь кандидатур, из которых трое россиян — Павел Дацюк (13), Владимир Константинов (16) и Сергей Федоров (91).
Дацюк выиграл в «Детройте» два Кубка Стэнли, четыре награды «Леди Бинг Трофи» и три трофея «Селки Трофи».
Константинов — обладатель Кубка Стэнли. Он закончил карьеру в 30 лет после страшной аварии.
На счету Федорова три Кубка Стэнли, два «Селки Трофи», «Харт Трофи» и «Тед Линсдей Эворд».