Дадонов и Куликов вошли в символическую сборную «Флориды» по версии The Hockey News
Портал The Hockey News представил собственную символическую сборную «Флориды Пантерз», составленную из задрафтованных клубом игроков.
Портал The Hockey News представил собственную символическую сборную «Флориды Пантерз», составленную из задрафтованных клубом игроков.
В сборную вошли два россиянина: защитник Дмитрий Куликов и форвард Евгений Дадонов. Куликов был выбран на драфте 2009 года под 14-м номером, а Дадонов — в 2007 году под 71-м номером.
Символическая сборная «Флориды» из задрафтованных игроков по версии Hockey News:
Вратари
Якоб Маркстрём (31; 2008), Кевин Уикс (41; 1993).
Защитники
Аарон Экблад (1; 2004), Эд Йовановски (1; 1994), Джей Баумистер (3; 2002), Филип Куба (192; 1995), Ярослав Шпачек (117; 1998), Дмитрий Куликов (14; 2009).
Центральные нападающие
Александр Барков (2; 2013), Стивен Уайсс (4; 2001), Роб Нидермайер (5; 1993), Винсент Трочек (64; 2001).
Правые нападающие
Евгений Дадонов (71; 2007), Натан Хортон (3; 2003), Михаэл Фролик (10; 2006), Радек Дворжак (10; 1995).
Левые нападающие
Джонатан Юбердо (3; 2001), Кристиан Хуселиус (47; 1997), Дэвид Бут (53; 2004), Никлас Хагман (70; 1999).