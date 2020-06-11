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13:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Дадонов и Куликов вошли в символическую сборную «Флориды» по версии The Hockey News

Портал The Hockey News представил собственную символическую сборную «Флориды Пантерз», составленную из задрафтованных клубом игроков.

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Источник: AP 2020

В сборную вошли два россиянина: защитник Дмитрий Куликов и форвард Евгений Дадонов. Куликов был выбран на драфте 2009 года под 14-м номером, а Дадонов — в 2007 году под 71-м номером.

Символическая сборная «Флориды» из задрафтованных игроков по версии Hockey News:

Вратари

Якоб Маркстрём (31; 2008), Кевин Уикс (41; 1993).

Защитники

Аарон Экблад (1; 2004), Эд Йовановски (1; 1994), Джей Баумистер (3; 2002), Филип Куба (192; 1995), Ярослав Шпачек (117; 1998), Дмитрий Куликов (14; 2009).

Центральные нападающие

Александр Барков (2; 2013), Стивен Уайсс (4; 2001), Роб Нидермайер (5; 1993), Винсент Трочек (64; 2001).

Правые нападающие

Евгений Дадонов (71; 2007), Натан Хортон (3; 2003), Михаэл Фролик (10; 2006), Радек Дворжак (10; 1995).

Левые нападающие

Джонатан Юбердо (3; 2001), Кристиан Хуселиус (47; 1997), Дэвид Бут (53; 2004), Никлас Хагман (70; 1999).

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