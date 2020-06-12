Пастрняк повторил рекорд Ягра. Он признается лучшим игроком Чехии четвертый год подряд
Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк был признан лучшим игроком Чехии.
Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк был признан лучшим игроком Чехии.
Форвард получает «Золотую клюшку» четвертый год подряд, сообщает Hokej.cz.
Таким образом, он повторил рекорд легендарного Яромира Ягра, который также становился обладателем этого приза четыре раза подряд на протяжении с 2005 по 2008 года.
В минувшем регулярном чемпионата НХЛ, Пастрняк забросил 48 голов и разделил «Морис Ришар Трофи» вместе с Александром Овечкиным.