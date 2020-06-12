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14:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пастрняк повторил рекорд Ягра. Он признается лучшим игроком Чехии четвертый год подряд

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк был признан лучшим игроком Чехии.

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Источник: Спорт-Экспресс

Форвард получает «Золотую клюшку» четвертый год подряд, сообщает Hokej.cz.

Таким образом, он повторил рекорд легендарного Яромира Ягра, который также становился обладателем этого приза четыре раза подряд на протяжении с 2005 по 2008 года.

В минувшем регулярном чемпионата НХЛ, Пастрняк забросил 48 голов и разделил «Морис Ришар Трофи» вместе с Александром Овечкиным.

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