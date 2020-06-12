Финский ТПС подтвердил аренду Ибрагимова у «Сан-Хосе»

Как отмечается в сообщении, арендное соглашение 19-летнего хоккеиста рассчитано на один сезон.

«Прежде всего, я очень рад, что в следующем сезоне буду выступать в Турку. Я хочу начать играть как можно скорее», — отметил Ибрагимов.