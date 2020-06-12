Финский ТПС подтвердил аренду Ибрагимова у «Сан-Хосе»
Российский нападающий Тимур Ибрагимов на правах аренды перешел из клуба НХЛ «Сан-Хосе» в ТПС, сообщается на официальном сайте финской команды.
Российский нападающий Тимур Ибрагимов на правах аренды перешел из клуба НХЛ «Сан-Хосе» в ТПС, сообщается на официальном сайте финской команды.
Как отмечается в сообщении, арендное соглашение 19-летнего хоккеиста рассчитано на один сезон.
«Прежде всего, я очень рад, что в следующем сезоне буду выступать в Турку. Я хочу начать играть как можно скорее», — отметил Ибрагимов.
«Сан-Хосе» 11 мая объявил о подписании контракта новичка с Ибрагимовым, в сезоне-2019/20 игравшим за «СКА-Неву» в Высшей хоккейной лиге. Ибрагимов был выбран «Сан-Хосе» в шестом раунде драфта НХЛ 2019 года под общим 164-м номером.