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16:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Финский ТПС подтвердил аренду Ибрагимова у «Сан-Хосе»

Российский нападающий Тимур Ибрагимов на правах аренды перешел из клуба НХЛ «Сан-Хосе» в ТПС, сообщается на официальном сайте финской команды.

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Как отмечается в сообщении, арендное соглашение 19-летнего хоккеиста рассчитано на один сезон.

«Прежде всего, я очень рад, что в следующем сезоне буду выступать в Турку. Я хочу начать играть как можно скорее», — отметил Ибрагимов.

«Сан-Хосе» 11 мая объявил о подписании контракта новичка с Ибрагимовым, в сезоне-2019/20 игравшим за «СКА-Неву» в Высшей хоккейной лиге. Ибрагимов был выбран «Сан-Хосе» в шестом раунде драфта НХЛ 2019 года под общим 164-м номером.

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