Ковальчук показал фото мальчишника с Головкиным
Известный российский хоккеист Илья Ковальчук выложил в Instagram совместное фото с казахстанским боксером Геннадием Головкиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Известный российский хоккеист Илья Ковальчук выложил в Instagram совместное фото с казахстанским боксером Геннадием Головкиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Мальчишник», — подписал Ковальчук фото, на которых также красуются его дети.
Отметим, что последний бой Головкин провел осенью 2019 года, когда в