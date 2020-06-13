Ковальчук показал фото мальчишника с Головкиным

«Мальчишник», — подписал Ковальчук фото, на которых также красуются его дети.

Отметим, что последний бой Головкин провел осенью 2019 года, когда в Нью-Йорке решением победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) и снова стал чемпионом мира. Следующий поединок GGG должен провести против поляка Камила Шереметы.