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12:00 (мск), источник: Vesti.kz

Ковальчук показал фото мальчишника с Головкиным

Известный российский хоккеист Илья Ковальчук выложил в Instagram совместное фото с казахстанским боксером Геннадием Головкиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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16
фотографий

«Мальчишник», — подписал Ковальчук фото, на которых также красуются его дети.

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Отметим, что последний бой Головкин провел осенью 2019 года, когда в Нью-Йорке решением победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) и снова стал чемпионом мира. Следующий поединок GGG должен провести против поляка Камила Шереметы.

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