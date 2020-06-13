Финский игрок НХЛ поиздевался над правилами въезда в США

Игрок попытался вылететь из Хельсинки в Америку, чтобы начать подготовку к возобновлению сезона, но столкнулся с бюрократическими трудностями. «У меня не было всех необходимых 67 документов. Я также взял одного динозавра и несколько капель крови единорога — динозавр был неправильным, а от единорога был только рог», — написал Ларми.