Ковальчук снизил цену своего особняка на два миллиона долларов

Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщает New York Post.

Сообщается, что теперь он хочет продать особняк за 16 миллионов долларов. В прошлом году цена составляла 18 миллионов.

По данным источника, Ковальчук купил участок земли в 2010 году за 4,5 миллиона долларов, после чего началось строительство. Хоккеист выступал за «Нью-Джерси» с 2010 по 2013 год. После этого он перешел в СКА, а в 2018 году вернулся в НХЛ, став игроком «Лос-Анджелеса».

Указано, что Ковальчук и его семья мало пользуются особняком, в связи с чем и решили продать его. В нем есть восемь спален, 14 ванных комнат, массажный кабинет, тренажерный зал, банкетный зал, комната отдыха и гостевая комната.