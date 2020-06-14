Овечкин победил в голосовании болельщиков НХЛ в номинации «Лучшая гифка сезона»

Момент с Овечкиным случился в октябре 2019 года на разминке перед игрой регулярного чемпионата с «Торонто». GIF с российским форвардом собрала 31,1% голосов, обойдя на две десятые процента видео с форвардом «Колорадо» Габриэлем Ландескогом.
Третье место занял голкипер «Анахайма» Райан Миллер (22,7%).
Всего болельщики отдали более 2 млн голосов, чтобы определить победителей в 20 различных категориях.
В номинации «Лучшая мужская дружба» победу одержали форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин и голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. На третьей позиции в этой номинации — Андрей Свечников и Дуги Хэмилтон из «Каролины».
Кроме того, Панарин занял второе место в номинации «Лучшее празднование гола», где победу одержали Ник Фолиньо и Элвис Мерзликинс из «Коламбуса».
Свечников стал третьим в голосовании за лучшую шайбу сезона, победил голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне.