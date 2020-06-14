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10:22 (мск), источник: ТАСС

Овечкин победил в голосовании болельщиков НХЛ в номинации «Лучшая гифка сезона»

ТАСС, 14 июня. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин стал победителем голосования болельщиков НХЛ Fan Choice Awards в номинации «Лучшая гифка сезона». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Источник: AP 2020
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Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» обожает фотографироваться с другими знаменитостями из мира спорта или шоу-бизнеса. Мы собрали коллекцию его совместных снимков с селебритиз.
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Момент с Овечкиным случился в октябре 2019 года на разминке перед игрой регулярного чемпионата с «Торонто». GIF с российским форвардом собрала 31,1% голосов, обойдя на две десятые процента видео с форвардом «Колорадо» Габриэлем Ландескогом.

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Третье место занял голкипер «Анахайма» Райан Миллер (22,7%).

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Всего болельщики отдали более 2 млн голосов, чтобы определить победителей в 20 различных категориях.

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В номинации «Лучшая мужская дружба» победу одержали форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин и голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. На третьей позиции в этой номинации — Андрей Свечников и Дуги Хэмилтон из «Каролины».

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Кроме того, Панарин занял второе место в номинации «Лучшее празднование гола», где победу одержали Ник Фолиньо и Элвис Мерзликинс из «Коламбуса».

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Свечников стал третьим в голосовании за лучшую шайбу сезона, победил голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне.

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