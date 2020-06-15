Овечкин рассказал, как он изменился за 15 лет жизни в Америке
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как он изменился за 15 лет жизни за океаном.
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как он изменился за 15 лет жизни за океаном.
«Чего чисто русского мне не хватает в Америке? Культуры. Совсем разные люди, разный менталитет. Но ты всё равно привыкаешь. Я уже привык ко всем своим знакомым и друзьям. 15 лет — это
Как меня изменила Америка? Не мне судить. Взрослее стал, мудрее. Когда я только уезжал из России, это был совсем другой Александр Овечкин. У меня появилась семья, дети. Раньше я жил ради себя, теперь я живу ради своей семьи, ради детей, — сказал Овечкин в прямом эфире с Юлией Бордовских в «Инстаграме».
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ капитан «Вашингтона» стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет.
До него это удавалось сделать Биллу Куку (сезон-1932/1933, 37 лет, 28 голов в 48 матчах) и Горди Хоу (сезон-1962/1963, 35 лет, 38 голов в 70 матчах). Для россиянина этот «Морис Ришар Трофи» стал девятым в карьере. Тем самым Овечкин упрочил лидерство по сезонам, в которых выигрывал снайперскую гонку. На втором месте — Бобби Халл (7 сезонов).
На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов. Он разделит награду с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.