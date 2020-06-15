Овечкин рассказал, как он изменился за 15 лет жизни в Америке

Источник: AP 2020

«Чего чисто русского мне не хватает в Америке? Культуры. Совсем разные люди, разный менталитет. Но ты всё равно привыкаешь. Я уже привык ко всем своим знакомым и друзьям. 15 лет — это всё-таки не один год. Можно сказать, уже полжизни прожил здесь.

Как меня изменила Америка? Не мне судить. Взрослее стал, мудрее. Когда я только уезжал из России, это был совсем другой Александр Овечкин. У меня появилась семья, дети. Раньше я жил ради себя, теперь я живу ради своей семьи, ради детей, — сказал Овечкин в прямом эфире с Юлией Бордовских в «Инстаграме».

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Как Овечкин фотографируется со звездами

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ капитан «Вашингтона» стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет.

До него это удавалось сделать Биллу Куку (сезон-1932/1933, 37 лет, 28 голов в 48 матчах) и Горди Хоу (сезон-1962/1963, 35 лет, 38 голов в 70 матчах). Для россиянина этот «Морис Ришар Трофи» стал девятым в карьере. Тем самым Овечкин упрочил лидерство по сезонам, в которых выигрывал снайперскую гонку. На втором месте — Бобби Халл (7 сезонов).